"Эрглис закатал рукава и занялся моими внутренностями": Раймонд Паулс рассказал об операции и запрете врачей

При этом маэстро высказывается осторожно и несколько двусмысленно: «Врач мне запретил, а что будет на самом деле — это можно будет увидеть только там, на месте», — сказал Паулс, добавив, что после юбилея все же планирует сыграть еще один концерт вместе с актером Андрисом Кейшем.