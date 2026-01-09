"Эрглис закатал рукава и занялся моими внутренностями": Раймонд Паулс рассказал об операции и запрете врачей
Для Раймонда Паулса минувший год стал одним из самых тяжелых: он пережил череду потерь и экстренную операцию, однако продолжает готовиться к своему 90‑летнему юбилею. Вот только от врачей Маэстро получил одно неприятное предписание.
Прошедший год стал для маэстро Раймонда Паулса одним из самых тяжелых в жизни — композитор пережил серьезные личные утраты и операцию, о чем он сам рассказал в эфире Латвийского телевидения.
По словам Паулса, за короткий период из жизни ушли сразу несколько близких ему людей.
«В мир иной ушла не только моя супруга, но и моя сестра, а также выдающийся латвийский политик Янис Петерс», — сказал Маэстро в телепередаче.
Проблемы со здоровьем коснулись и его самого. Раймонда Паулса экстренно доставили в больницу, где ему была проведена операция. О случившемся он, как и всегда, рассказал с присущим ему юмором: «Андрей Эрглис закатал рукава и занялся моими внутренностями», — пошутил композитор.
Как сообщает издание Privātā dzīve, в связи с этим врачи запретили ему выходить на сцену. Сам Паулс подтверждает, что вынужден подчиниться медицинским рекомендациям: «Теперь я категорически сказал, что играть не буду, потому что мне этого просто нельзя», — отметил он в разговоре с журналистами.
При этом маэстро высказывается осторожно и несколько двусмысленно: «Врач мне запретил, а что будет на самом деле — это можно будет увидеть только там, на месте», — сказал Паулс, добавив, что после юбилея все же планирует сыграть еще один концерт вместе с актером Андрисом Кейшем.