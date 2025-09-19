Объявлено, что в Латвии слишком маленькие штрафы за превышение скорости. Будут снова повышать?

В Финляндии за незначительные нарушения скорости установлен фиксированный размер штрафа. Однако при превышении на 20–25 км/ч сумма рассчитывается пропорционально зарплате нарушителя. Соответственно, более состоятельным водителям за ту же ситуацию может грозить несколько тысяч евро штрафа. Несколько лет назад сообщалось, что миллионер в Финляндии получил штраф в 121 000 евро, превысив скорость всего на 30 км/ч.