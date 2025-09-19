Объявлено, что в Латвии слишком маленькие штрафы за превышение скорости. Будут снова повышать?
фото: LETA
Фоторадар хочет, чтобы было как в Финляндии.
Отдел информации

Otkrito.lv

Компания по анализу данных о транспортных средствах carVertical провела исследование в 23 странах, включая Латвию, чтобы выяснить, как отличаются размеры штрафов за превышение скорости и частота аварий.

Латвия выделяется как одна из стран с относительно небольшими штрафами за превышение скорости. Например, при превышении до 15 км/ч в Латвии можно получить штраф в 40 евро. С учётом средней зарплаты в стране — 1196 евро — такой штраф составляет лишь 3,3 % от месячного дохода.

В исследовании Латвия заняла 15-е место по доле доходов, которые автолюбителям приходится отдавать за оплату штрафов за скорость.

В Скандинавских странах — Швеции, Дании и Финляндии — штрафы относительно доходов довольно высоки. Например, в Дании за превышение скорости на 15 км/ч может быть назначен штраф 3000 крон (около 402 евро), что составляет примерно 10 % от средней зарплаты. 

В то же время во многих странах Центральной и Восточной Европы штрафы за превышение скорости относительно малы. В Польше за превышение на 15 км/ч можно получить штраф в 100 злотых (24 евро), в Словакии — 39 евро. Эти суммы составляют лишь от 1,6 до 3 % от средней зарплаты. 

В Финляндии за незначительные нарушения скорости установлен фиксированный размер штрафа. Однако при превышении на 20–25 км/ч сумма рассчитывается пропорционально зарплате нарушителя. Соответственно, более состоятельным водителям за ту же ситуацию может грозить несколько тысяч евро штрафа. Несколько лет назад сообщалось, что миллионер в Финляндии получил штраф в 121 000 евро, превысив скорость всего на 30 км/ч.

Да, в Латвии штрафы может и не такие большие, как в Финляндии, зато выписывают их всем. Так, как недавно писал Otkrito.lv, латвийским рыбакам пригрозили большими штрафами.

Кроме того, Otkrito.lv сообщал, можно ли оспорить штраф, назначенный после превышения скорости, зафиксированной радаром?
 

