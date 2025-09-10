От 30 до 350 евро: латвийским рыбакам пригрозили большими штрафами
На побережье Балтийского моря, в том числе в национальном парке Слитере и природных заповедниках Ужава, Овиши и Зиемупе, необычно рано начался сезон ловли камбал. Дирекция по охране природы обратилась к рыбакам с предупреждением.
Вместе с наплывом рыбаков увеличилось и количество нарушений — Дирекция по охране природы уже зафиксировала пять случаев, когда автомобили парковали или на них передвигались за пределами лесных дорог и естественных проездов.
За такую несанкционированную парковку нарушителям грозит штраф от 30 до 350 евро.
«В активный сезон ловли камбал мы особенно тщательно следим за тем, как в особо охраняемых природных территориях соблюдаются правила передвижения и рыбалки. К сожалению, всё чаще видим, что люди сознательно игнорируют запрещающие знаки и стараются подъехать к морю слишком близко, повреждая ограничительные столбы и информационные указатели», — подчеркнул руководитель отдела охраны природы Курземского регионального управления Райтс Чакстиньш.
Он добавил, что подобные действия наносят вред не только природе, но и мешают другим безопасно отдыхать.
«Ловля камбал — это замечательная традиция, которая ежегодно собирает тысячи людей. Если мы будем ответственны по отношению к природе и соблюдать правила, то красота побережья и возможность наслаждаться этим видом отдыха сохранятся и для следующих поколений», — отметил специалист.
Чтобы отдых на природе не закончился штрафом, дирекция призывает рыбаков пользоваться только официальными стоянками. В национальном парке Слитере их пять (в Сикрагсе, Мазирбе, Питрагсе, Вайде и Колке), в заповеднике Ужава — три, в Овиши — четыре, а в Зиемупе — одна стоянка.
Дирекция напоминает, что ответственное пребывание у моря включает не только парковку в разрешённых местах, но и соблюдение правил рыбалки, а также заботу об окружающей среде. На побережье Балтийского моря и Рижского залива с берега разрешается использовать не более трёх удочек, на каждой — до трёх любых крючков (включая тройники). Более одного тройного крючка допускается использовать только тогда, когда они свободно прикреплены к одной искусственной приманке. В улове у одного человека может быть не более 10 килограммов камбал и не более пяти камбал длиной не менее 30 см.
С 1 октября по 15 ноября в водах Балтики и Рижского залива запрещено оставлять в улове лосося и тайменя. Также необходимо помнить, что перед рыбалкой следует приобрести карту для рыбалки, ловли раков и подводной охоты. Её можно купить и в электронном виде, она действительна только вместе с удостоверением личности и не требуется лицам младше 16 лет, старше 65 лет, а также инвалидам.
Дирекция также напоминает принцип: «Что принёс — то и унеси!». На пляже нельзя оставлять ни рыболовные отходы (баночки для наживки, леску и т д), ни пищевые отходы, упаковку или пустые бутылки. Мусор нужно складывать в ближайший закрытый контейнер — иначе он загрязняет природу и может стать смертельной ловушкой для диких животных.
Кроме того, на пляжах особо охраняемых природных территорий запрещено разводить костры вне специально оборудованных мест. Нельзя также собирать в лесу валежник, поскольку он является важной средой обитания насекомых и частью естественной пищевой цепи, обеспечивающей сохранение биоразнообразия.