От 30 до 350 евро: латвийским рыбакам пригрозили большими штрафами

Дирекция напоминает, что ответственное пребывание у моря включает не только парковку в разрешённых местах, но и соблюдение правил рыбалки, а также заботу об окружающей среде. На побережье Балтийского моря и Рижского залива с берега разрешается использовать не более трёх удочек, на каждой — до трёх любых крючков (включая тройники). Более одного тройного крючка допускается использовать только тогда, когда они свободно прикреплены к одной искусственной приманке. В улове у одного человека может быть не более 10 килограммов камбал и не более пяти камбал длиной не менее 30 см.