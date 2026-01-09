Нацобъединение хочет сместить Силиню из-за русский язык в общественных СМИ
Коалиционные партии заявили, что не видят оснований для отставки премьер-министра Эвики Силини, несмотря на требование Нацобъединения, связанное с финансированием русскоязычного контента в общественных СМИ.
Коалиционные партии не видят оснований для требования отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") из-за использования русского языка в общественном СМИ.
Председатель фракции "Нового Единcтва" в Сейме Эдмундс Юревицс, отвечая на вопрос о требовании оппозиционного Нацобъединения выразить недоверие Силине, заявил агентству LETA, что оно необоснованно, не соответствует фактам и адресовано не тому органу, так как в демократическом государстве правительство не вмешивается в редакционные решения общественных СМИ.
Он подчеркнул, что развитие общественного СМИ, принципы его работы и концепция безопасности входят в компетенцию Совета общественных электронных СМИ, а не Кабинета министров. По прогнозам Юревицса, в контексте предстоящих в этом году выборов оппозиция будет регулярно выступать с формальными требованиями отставки.
Он также напомнил, что с 1 января вступила в силу реформа общественных СМИ, которая призвана усилить роль латышского языка, одновременно предусматривая использование языков нацменьшинств.
Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что партия не поддержит требование Нацобъединения. "В вопросах реализации концепции национальной безопасности в соответствующей сфере мы доверяем общественным СМИ", - отметил он.
Председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис, отвечая на вопрос, удовлетворяет ли партию работа премьер-министра, отметил, что СЗК устраивает не все и финансирование контента общественных СМИ на русском языке не входило в список его приоритетов, однако это не является достаточной причиной, чтобы поддержать требование об отставке премьер-министра.
Ранее Нацобъединение призвало Сейм выразить недоверие Силине, мотивируя это тем, что государственное финансирование общественному СМИ выделяется и на русскоязычный контент.
Партия ссылается на концепцию национальной безопасности 2023 года, которая рекомендует, чтобы "с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, был исключительно на латышском языке и на языках европейского культурного пространства, что способствует принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском языке и других языках Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны и стран-кандидатов в ЕС. Если государство прекратит финансирование контента на русском языке, будет завершен процесс создания единого информационного пространства, в то время как контент на русском языке на частные средства продолжит существовать в коммерческих СМИ".
Подготовленный Нацобъединением проект решения включен в повестку дня заседания Сейма 15 января.