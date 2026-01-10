Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись вам не по силам, и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете время.
Телец
Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
Близнецы
Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.
Рак
Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо, напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
Лев
Ваши подозрения скорее всего подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно, не стоит ждать лишних доказательств.
Дева
Сегодня вам уже не удастся сохранить столь любимый вами неторопливый темп. Обстоятельства заставят вас провертеться весь день, не давая ни минуты на отдых.
Весы
Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.
Скорпион
Сегодня свободу ваших действие ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается - гоните прочь, вы имеете на это полное право.
Стрелец
Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать - вдруг в будущем пригодятся.
Козерог
Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.
Водолей
Сегодня вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. А возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.
Рыбы
Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.