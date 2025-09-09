Измерения радара не всегда являются достоверными - можно ли оспорить штраф?
Зритель обратился в передачу LTV «4. studija» с вопросом о машинах муниципальной полиции, оборудованных радарами для контроля скорости. Его интересовало, в каких случаях зафиксированное нарушение и назначенный штраф можно обоснованно оспорить.
В конкретном случае в жилой зоне был зафиксирован автомобиль, который ехал со скоростью 38 км/ч. Однако оштрафованный водитель считает, что измерение было ошибочным. Он указывает, что в момент фиксации нарушения машина муниципальной полиции, в которой находился радар, тормозила и пересекала лежачего полицейского. По мнению водителя, это не соответствует условиям эксплуатации прибора, так как в спецификации указано: измерение должно проводиться в стационарном режиме или при равномерной скорости.
Эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис поясняет, что у любого измерительного прибора есть свои правила использования. Радар должен работать в стабильных условиях — без тряски, резкого ускорения или торможения. Эти факторы могут повлиять на результат. В то же время он отмечает, что радар фиксирует скорость достаточно длительное время, чтобы обеспечить достоверность: «Если есть вибрации, это может повлиять, но измерение проводится дольше, и тогда видно, каково оно на самом деле».
В спецификации радара указано, что в случаях резкого изменения движения данные помечаются красным цветом и не могут использоваться для назначения штрафа. Однако муниципальная полиция объясняет, что красный круг появляется тогда, когда разрешенная скорость превышена настолько, что за это уже предусмотрен штраф. Это также подтверждает зафиксированное видео.
В муниципальной полиции подчеркивают, что во всех случаях проводится тройная проверка: сначала событие и доказательства оценивают несколько сотрудников, затем решение повторно рассматривает должностное лицо, имеющее право вынести окончательный вердикт. В данном случае зафиксированная скорость превысила допустимую на 18 км/ч, а нарушения фиксируются начиная с превышения на 11 км/ч.
Учреждение указывает, что используемый прибор соответствует всем требованиям нормативных актов, проверен в соответствующем учреждении, а представленные данные являются легитимными. Поэтому оснований считать штраф незаконным нет.
На видеозаписи продолжительностью 16 секунд видно, как полицейская машина качнулась при пересечении лежачего полицейского. Однако Ирбитис подчеркивает — этого времени достаточно, чтобы измерение было точным и соответствующим. Несмотря на это, водитель подал официальную жалобу на обоснованность назначенного штрафа. Ответа от муниципальной полиции он пока ждет.