Измерения радара не всегда являются достоверными - можно ли оспорить штраф?

Эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис поясняет, что у любого измерительного прибора есть свои правила использования. Радар должен работать в стабильных условиях — без тряски, резкого ускорения или торможения. Эти факторы могут повлиять на результат. В то же время он отмечает, что радар фиксирует скорость достаточно длительное время, чтобы обеспечить достоверность: «Если есть вибрации, это может повлиять, но измерение проводится дольше, и тогда видно, каково оно на самом деле».