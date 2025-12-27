Россия нанесла двойной комбинированный удар по Киеву: есть погибшая и раненые
Киев встретил утро 27 декабря новой волной воздушных тревог: после первой атаки город накрыла следующая, а удары сопровождались пожарами и сообщениями о перебоях с электроснабжением.
Первая волна обстрела
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины и работе сил противовоздушной обороны, призвав жителей находиться в укрытиях. В Воздушных силах информировали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К, а также фиксации нескольких скоростных целей в направлении Киева. Мониторинговые ресурсы также предполагали угрозу применения ракет типа "Искандер-К".
По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, под утро российские войска запускали ударные беспилотники с разных направлений - в городе прозвучало несколько серий взрывов.
По словам городского головы, в результате атаки к медикам обратились пять человек. Четырех из них госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.
Вторая волна обстрела
Около 06:30 стало известно о приближении к столице еще одной волны ракет и нескольких десятков ударных беспилотников. По предварительным оценкам, основной целью атаки могла быть энергетическая инфраструктура Киева и области.
В результате обстрела зафиксировано несколько пожаров в разных районах. В Дарницком районе возникла угроза распространения пожара на дом престарелых - предварительно, горели несколько частных домов. Спасатели эвакуировали десять жителей заведения. Также возгорание произошло в доме вблизи места попадания дрона, в частности на верхних этажах.
Известно о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних - 9 и 16 лет.
В одном из районов в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. В том же районе ранен мужчина - его госпитализировали в больницу. В другом районе в результате пожара в частном доме пять человек получили острую реакцию на стресс - три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила по Украине почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основная мишень — Киев, энергетика и гражданская инфраструктура.