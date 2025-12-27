Россия нанесла двойной комбинированный удар по Киеву: есть погибшая и раненые

В одном из районов в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. В том же районе ранен мужчина - его госпитализировали в больницу. В другом районе в результате пожара в частном доме пять человек получили острую реакцию на стресс - три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения.