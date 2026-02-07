Елгава направит 6600 евро на покупку генератора для украинского города-побратима
фото: Reuters / Scanpix
Люди греются у костра на спортивной площадке в районе, оставшемся без электричества после недавних российских ударов по гражданской инфраструктуре столицы Украины.
Елгава направит 6600 евро на покупку генератора для украинского города-побратима

LETA / Otkrito.lv

На внеочередном заседании думы Елгавы поддержано решение выделить 6600 евро из бюджета самоуправления на приобретение и доставку дизельного генератора большой мощности для города-побратима Елгавы — Ивано-Франковска в Украине.

Самоуправление Елгавы получило просьбы посольства Украины в Латвии, мэра Ивано-Франковска, Ассоциации городов Украины и конфедерации проживающих в Латвии украинских объединений Viche найти возможность поддержать жителей Украины в зимний период. В письмах указано, что в настоящее время из-за военных действий в городе часто нарушается подача электроэнергии и обеспечение отопления, поэтому крайне необходим дизельный генератор большой мощности, а приобрести такой в Украине сейчас невозможно.

Чтобы оказать необходимую помощь, Елгавское самоуправление жертвует 6600 евро на покупку и транспортировку генератора, чтобы город-побратим мог обеспечить базовые потребности своих гражданских жителей. Генератор большой мощности уже зарезервирован в Литве.

Елгавское самоуправление заключит договор о пожертвовании с организацией Viche, которая приобретет дизельный генератор и обеспечит его доставку в Украину.

