Елгава направит 6600 евро на покупку генератора для украинского города-побратима

Самоуправление Елгавы получило просьбы посольства Украины в Латвии, мэра Ивано-Франковска, Ассоциации городов Украины и конфедерации проживающих в Латвии украинских объединений Viche найти возможность поддержать жителей Украины в зимний период. В письмах указано, что в настоящее время из-за военных действий в городе часто нарушается подача электроэнергии и обеспечение отопления, поэтому крайне необходим дизельный генератор большой мощности, а приобрести такой в Украине сейчас невозможно.