Цвет губки для мытья посуды имеет значение: как выбрать правильную

Специалисты отмечают, что цветовая кодировка помогает поддерживать порядок и гигиену на кухне, так как снижает риск использования одной и той же губки как для грязных, так и для чистых поверхностей. Правильно подбирая губку под каждую задачу, можно не только продлить срок службы посуды и кухонных поверхностей, но и повысить безопасность и чистоту в квартире.