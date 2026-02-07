Эдгар Ринкевич посетил олимпийскую деревню в Милане (2026)
Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил олимпийскую деревню в Милане, где встретился с игроками сборной Латвии по хоккею.
ФОТО: латвийские спортсмены показали Ринкевичу олимпийскую деревню
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 7 февраля, посетил олимпийскую деревню в Милане, где встретился с игроками сборной Латвии по хоккею.
В олимпийской деревне президент осмотрел, в каких условиях во время Олимпиады живут наши спортсмены, поприветствовал хоккеистов сборной Латвии, а также пообедал в столовой для спортсменов. Ринкевич отправился на Олимпийские игры «Милан-Кортина» ранним утром в четверг вместе с хоккеистами. В эфире телевидения он пожелал нашим олимпийцам насладиться большим спортивным праздником.
«Желаю им и всем нам наслаждаться Олимпиадой, добиться хороших результатов, не переживать, если что-то не получится, а если получится — радоваться и получать еще больше удовольствия. Поедем с хорошими мыслями, будем смотреть и болеть», — сказал Ринкевич перед посадкой в самолет.
Президент Латвии будет находиться с визитом в Милане и Кортине до 12 февраля. В ходе визита он планирует принять участие в рабочем ужине, организованном президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, в приеме у президента Италии Серджо Маттареллы, а также в открытии почетного консульства Латвии в регионе Ломбардия.
Также запланировано, что Эдгар Ринкевич посетит старты латвийских спортсменов в смешанной биатлонной эстафете, соревнованиях по санному спорту среди мужчин и женщин в одиночном разряде, мужской гонке шорт-трека на 1000 метров, мужской короткой программе в фигурном катании, а также матч мужской сборной Латвии по хоккею.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026
Масштабной церемонией открытия в четырех разных местах — в Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — начались Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина.
Сборная Латвии по хоккею отправляется на Олимпиаду-2026
Латвийские хоккеисты отправились в путь на зимние Олимпийские игры.