ФОТО: латвийские спортсмены показали Ринкевичу олимпийскую деревню

«Желаю им и всем нам наслаждаться Олимпиадой, добиться хороших результатов, не переживать, если что-то не получится, а если получится — радоваться и получать еще больше удовольствия. Поедем с хорошими мыслями, будем смотреть и болеть», — сказал Ринкевич перед посадкой в самолет.