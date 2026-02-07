ФОТО: Мэрайя Кэри вышла на открытие Олимпиады-2026 в бриллиантах на 15 млн долларов
Мэрайя Кэри превратила выступление на открытии зимней Олимпиады-2026 в Милане в демонстрацию настоящего гламура: певица исполнила Volare и Nothing Is Impossible, выйдя на сцену Сан-Сиро в украшениях Levuma с 306 каратами бриллиантов, которые оценили в 15 млн долларов.
Мэрайя Кэри порадовала поклонников очень гламурным выступлением на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в пятницу. Она вышла на сцену на стадионе Сан-Сиро в Милане, украшенная 306 каратами бриллиантов общей стоимостью 15 миллионов долларов — украшения предоставил ювелирный дом Levuma.
Ожерелье Levuma Кэри с впечатляющей подвеской с бриллиантом в 20 карат само по себе весит 185 карат. Ее браслет и серьги с бриллиантами изумрудной огранки составляют 55 и 66 карат соответственно.
Чтобы дополнить сшитое на заказ зимнее белое платье и накидку с перьями от Фаусто Пульизи для Roberto Cavalli, певица выбрала комплект украшений с бриллиантами изумрудной огранки — в том числе двухрядное ожерелье, браслет и серьги-«капли», все в платине.
«Для меня настоящая роскошь — это эмоция, сдержанность и вневременность. Видеть, как Мэрайя надевает наши работы на такой исторической сцене, — очень значимо», — заявил основатель и креативный директор Levuma Али Халиль.
Кэри исполнила итальянскую классику Volare вместе со своей песней Nothing Is Impossible: «Это мощное выражение того, что олицетворяет Levuma: тихую силу, чистоту дизайна и исключительное мастерство».
Церемония открытия Олимпийских игр 2026
Масштабной церемонией открытия в четырех разных местах — в Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — начались Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина.