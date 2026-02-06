Церемония открытия Олимпийских игр 2026
Масштабной церемонией открытия в четырех разных местах — в Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — начались Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина.
ФОТО: в Милане торжественно открылись зимние Олимпийские игры
Зимняя Олимпиада-2026 в Италии официально открыта. Церемония прошла в формате, которого раньше на зимних Играх не было: центральное шоу приняли на стадионе Сан-Сиро в Милане, а параллельные фрагменты программы развернули в горной зоне — в Кортина-д’Ампеццо и еще нескольких альпийских городках.
Сценография и номера были собраны как «витрина Италии»: в программе звучали узнаваемые культурные отсылки и образы — от классики и искусства до кино и моды. Отдельным эмоциональным эпизодом стала дань памяти модельеру Джорджо Армани.
Музыкальную часть сделали максимально звездной. В начале выступила Мэрайя Кэри: она спела итальянскую классику Nel blu, dipinto di blu (Volare), а также исполнила свою англоязычную песню Nothing Is Impossible. Кроме нее выступили Андреа Бочелли и Лаура Паузини.
Кульминацией традиционно стал парад делегаций. Команды выходили в установленном порядке. В параде участвовала и латвийская делегация: сборная Латвии прошла по арене с флагом, который несли хоккеист Каспар Даугавиньш и горнолыжница Дженифера Германе.
Latvijas izlase Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs! Lai izdodas! #LSM #ZiemasOS2026 pic.twitter.com/ST010FaQn6— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 6, 2026
Финал церемонии закрепил главную «фишку» Milano Cortina 2026: впервые в истории зимних Игр одновременно зажгли два олимпийских огня — в Милане и в Кортине, подчеркнув, что Игры здесь действительно проходят сразу в двух мирах: на стадионе мегаполиса и в альпийских декорациях.
Это рекордное количество спортсменов из органов внутренних дел, квалифицировавшихся для участия в Олимпийских играх.
В биатлоне выступят Байба Бендика и Санита Булиня.
В бобслее заявлены Екаб Календа, Матис Микнис, Майрис Клява, Лаурис Кауфманис, Давис Кауфманис, Арнис Бебришс и Эдгар Немме. Бобслеист Ренар Грантиньш снят с соревнований из-за травм, полученных на тренировке.
В скелетоне выступит Эмил Индриксонс, а в санном спорте - Кристер Апарьодс, Гинт Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарьоде, Мартиньш Ботс, Роберт Плуме, Эдуард Шевиц-Микельшевиц и Лукас Крастс.