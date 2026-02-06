ФОТО: в Милане торжественно открылись зимние Олимпийские игры

Финал церемонии закрепил главную «фишку» Milano Cortina 2026: впервые в истории зимних Игр одновременно зажгли два олимпийских огня — в Милане и в Кортине, подчеркнув, что Игры здесь действительно проходят сразу в двух мирах: на стадионе мегаполиса и в альпийских декорациях.