Олимпиада не началась, а рекорд уже есть: латвийская система внутренних дел отправила в Милан 19 сотрудников

В бобслее стартуют Якобс Календа, Матисс Микнис, Майрис Клява, Лаурис Кауфманис, Давис Кауфманис, Арнис Бебришс и Эдгарс Немме. Пилот бобслея Ренарс Грантиньш из-за травм, полученных на тренировке, в Олимпийских играх участвовать не будет.