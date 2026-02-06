Латвийские бобслеисты уже тренируются на трассе в Кортине.
Сегодня 14:36
Олимпиада не началась, а рекорд уже есть: латвийская система внутренних дел отправила в Милан 19 сотрудников
В состав латвийской олимпийской делегации на Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине включены в общей сложности 19 должностных лиц служб внутренних дел, из которых один из-за полученной травмы в соревнованиях участвовать не будет, сообщило Министерство внутренних дел.
Это самое большое число спортсменов, представляющих службы внутренних дел, которые когда-либо квалифицировались для участия в Олимпийских играх.
В соревнованиях по биатлону примут участие Байба Бендика и Санита Булиня.
В бобслее стартуют Якобс Календа, Матисс Микнис, Майрис Клява, Лаурис Кауфманис, Давис Кауфманис, Арнис Бебришс и Эдгарс Немме. Пилот бобслея Ренарс Грантиньш из-за травм, полученных на тренировке, в Олимпийских играх участвовать не будет.
В скелетоне выступит Эмилс Индриксонс, а в санном спорте — Кристерс Апарйодс, Гинтс Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарйоде, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме, Эдуардс Шевиц-Микельшевиц и Лукасс Крастс.