Кристерс Апарйодс нацелился на медаль.
В мире
Сегодня 21:35
Латвийский саночник показал отличный результат на тренировке перед стартом на Олимпиаде
Латвийский спортсмен Кристерс Апарйодс в пятницу в Кортина-д’Ампеццо показал второе время в последней официальной тренировке перед стартом олимпийских соревнований по санному спорту.
В ходе тренировок спортсмены пробуют трассу, технику и экипировку, и их результаты не всегда бывают объективными. Так, в предыдущие дни представители сильной сборной Германии не входили в число самых быстрых. Однако в заключительной тренировке именно немецкий спортсмен Макс Лангенхан проехал трассу быстрее всех — за 52,936 секунды.
Апарйодс уступил ему 0,235 секунды, третье время показал австриец Вольфганг Киндль, отставший на 0,277 секунды.
Олимпийский чемпион в санном спорте будет определен по сумме четырех заездов, которые пройдут в субботу и воскресенье.