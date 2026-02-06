Латвийский саночник показал отличный результат на тренировке перед стартом на Олимпиаде

В ходе тренировок спортсмены пробуют трассу, технику и экипировку, и их результаты не всегда бывают объективными. Так, в предыдущие дни представители сильной сборной Германии не входили в число самых быстрых. Однако в заключительной тренировке именно немецкий спортсмен Макс Лангенхан проехал трассу быстрее всех — за 52,936 секунды.