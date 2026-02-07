США дали срок до лета для окончания войны: Зеленский о давлении и переговорах с Россией
США хотят завершить войну в Украине до июня и готовы усилить давление, если договоренности не будет. Зеленский предупреждает: никаких сделок за спиной Киева и никаких уступок суверенитету.
Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина и Россия до июня достигли договоренности о прекращении развязанной Россией войны в Украине, и предложили на следующей неделе провести очередной раунд переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что если договориться до июня не удастся, администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, усилит давление на обе стороны.
«Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, возможно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком», — сказал Зеленский журналистам в пятницу.
Эти высказывания президента были опубликованы только утром в субботу. «И они говорят, что хотят все сделать до июня. И они сделают все, чтобы завершить войну. И им нужен четкий график», — заявил Зеленский.
По его словам, Соединённые Штаты впервые предложили провести встречу двух переговорных групп — украинской и российской — на территории США, возможно, в Майами. Зеленский отметил, что Украина подтвердила готовность принять участие. Президент Украины также сообщил, что Россия представила США экономическое предложение на сумму 12 триллионов долларов, которое он назвал «планом Дмитриева» — по имени кремлёвского переговорщика Кирилла Дмитриева. Двусторонние экономические договоренности с США являются частью более широкого переговорного процесса.
Переговорщики США, Украины и России встречались 23 и 24 января, а также на прошлой неделе в Абу-Даби. Несмотря на то что стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные, компромисс по территориальным вопросам достигнут не был. «Сложные вопросы остались сложными. Украина ещё раз подтвердила свою позицию по вопросу Донбасса», — заявил Зеленский, подчеркнув, что самые трудные темы будут вынесены на трехстороннюю встречу лидеров.
Москва требует, чтобы Украина вывела свои войска из районов Донбасса, включая хорошо укрепленные города, которые российским силам так и не удалось захватить за четыре года. Россия также настаивает на международном признании незаконно захваченных территорий как части своей территории. Украина заявила, что конфликт должен быть заморожен по текущей линии фронта, и отвергла односторонний отвод войск. Киев также заявил, что не подпишет соглашение, которое не предотвратит повторное вторжение России.
Россия оккупировала около 20% территории Украины, при этом Киев продолжает контролировать примерно пятую часть Донецкой области. Зеленский неоднократно выражал недовольство тем, что от Украины требуют несоразмерных компромиссов по сравнению с Россией. В опубликованных в субботу замечаниях Зеленский подчеркнул, что не потерпит заключения сделок между Вашингтоном и Москвой за спиной Киева, особенно если они будут касаться суверенитета Украины.
Стороны также не смогли достичь общего понимания по вопросу контроля над Запорожской атомной электростанцией, которую Россия оккупирует с 2022 года, отметил Зеленский. Он также выразил скепсис в отношении предложения США в качестве компромисса превратить Донбасс в свободную экономическую зону. «Я не знаю, можно ли это реализовать, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, наши взгляды на нее расходились», — добавил он.
Зеленский сообщил, что в ходе последнего раунда переговоров обсуждались технические механизмы контроля за прекращением огня. Он добавил, что США вновь подтвердили готовность участвовать в этом процессе. Президент Украины также отметил, что США снова предложили временно приостановить удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский подчеркнул, что Украина готова соблюдать такую паузу, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства, однако напомнил, что ранее, когда Москва согласилась на предложенную США недельную паузу, она была нарушена уже через четыре дня.