США дали срок до лета для окончания войны: Зеленский о давлении и переговорах с Россией

Стороны также не смогли достичь общего понимания по вопросу контроля над Запорожской атомной электростанцией, которую Россия оккупирует с 2022 года, отметил Зеленский. Он также выразил скепсис в отношении предложения США в качестве компромисса превратить Донбасс в свободную экономическую зону. «Я не знаю, можно ли это реализовать, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, наши взгляды на нее расходились», — добавил он.