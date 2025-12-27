Пищевая отрасль Латвии в 2026 году: доступность рабочей силы и требования ЕС могут стать проблемой
Латвийская федерация пищевых предприятий ожидает в 2026 году умеренный рост отрасли — главным образом за счет экспорта. При этом сектору предстоит справляться с нехваткой рабочей силы, ростом затрат и ужесточающимися требованиями ЕС.
Руководитель организации Инара Шуре отметила, что в настоящее время нет признаков, которые свидетельствовали бы о новых потрясениях на сырьевых рынках, что означает более прогнозируемую среду. По словам Шуре, поведение потребителей в 2026 году, вероятно, останется осторожным, но в случае общего подъема экономики покупательная способность может постепенно восстановиться.
Руководитель федерации добавила, что в экспорте прогнозируется небольшой, но стабильный рост, особенно на региональных рынках. В то же время общий рост пищевой отрасли может составить около 1-3%, и в основном он будет обусловлен экспортными рынками. На местном рынке рост составит не более 1%.
Шуре отметила, что основными вызовами для отрасли в следующем году останутся доступность рабочей силы и рост затрат, давление со стороны импортной продукции и все более строгие требования Европейского союза (ЕС) в сфере климата и устойчивого производства. Также отрасли необходимы инвестиции для дальнейшего повышения эффективности и соответствия нормам ЕС, однако высокие процентные ставки сдерживают этот процесс.
Цели отрасли ясны и последовательны - расширять экспорт, продолжать модернизацию производства, повышать энергоэффективность, укреплять качество местной продукции и конкурентоспособность, отметила руководитель федерации.
ЛФПП - негосударственная организация, которая объединяет предприятия пищевой промышленности и профессиональные ассоциации, представляющие более 60% всего рынка производства продуктов питания в Латвии.