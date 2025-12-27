С сегодняшнего дня Латвия больше не связана запретом на противопехотные мины

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать. В момент принятия решения о присоединении Латвии к Оттавской конвенции не существовало военных, стратегических или связанных с безопасностью соображений, которые препятствовали бы такому шагу. Однако в настоящее время ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.