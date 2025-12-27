Борьба с картелями и контроль цен продуктов питания: планы Совета по конкуренции на 2026 год

Шмите отметила, что СК в 2026 году продолжит работу по 11 актуальным делам. Также планируется завершить проекты по надзору за рынком и цифровизации. В 2026 году СК планирует начать оценку "ex-post" в отраслях, где проводились надзорные мероприятия, чтобы оценить их влияние на ситуацию в области конкуренции.