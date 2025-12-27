Борьба с картелями и контроль цен продуктов питания: планы Совета по конкуренции на 2026 год
Совет по конкуренции в 2026 году сосредоточится на предотвращении картелей в закупках и усилении надзора за розничным рынком продуктов питания. Параллельно учреждение завершит цифровые проекты и начнет оценку эффективности ранее проведенных надзорных мероприятий.
Приоритетом Совета по конкуренции (СК) на следующий год будет предотвращение картелей в ходе закупок, сообщила агентству LETA председатель СК Иева Шмите. Также в числе приоритетов будет надзор за ограничениями конкуренции на розничном рынке продуктов питания.
Шмите отметила, что СК в 2026 году продолжит работу по 11 актуальным делам. Также планируется завершить проекты по надзору за рынком и цифровизации. В 2026 году СК планирует начать оценку "ex-post" в отраслях, где проводились надзорные мероприятия, чтобы оценить их влияние на ситуацию в области конкуренции.
Шмите отметила, что в 2026 году СК планирует укреплять сотрудничество с органами по конкуренции стран Балтии, что позволит объединить усилия и совместно осуществлять надзор за рынками и секторами, важными для всего региона.
Также в следующем году ожидается всесторонняя оценка эффективности конкурентной политики Латвии, которую проведет Организация экономического сотрудничества и развития, предоставив рекомендации по дальнейшему развитию направлений деятельности СК.
Шмите подчеркнула, что СК продолжает реализовывать свою стратегию - стать эффективным и открытым для общества учреждением, которому доверяют, а также обеспечивать активное и результативное участие в процессах развития рынков и предотвращения нарушений.