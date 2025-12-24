Ринкевич: многим кажется, что в Латвии все плохо, но что было бы, если бы мы до сих пор жили в статусе ЛССР?

Эдгар Ринкевич также затронул тему единства общества. По его словам, часто можно услышать, что раньше люди были более сплоченными, и задаются вопросом, куда это исчезло. Президент считает, что это естественно, потому что невозможно удерживать полное единство по всем вопросам. «Нам сейчас до конца не хватает способности разговаривать, слушать друг друга и все же пытаться договориться о том, что мы делаем, а не постоянно говорить, что мы не согласны с тем или этим, и в итоге не делать ничего. При этом, когда наступают большие испытания, мы объединяемся, сплачиваемся и способны доводить дела до конца», — отметил президент.