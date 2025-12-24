Ринкевич: многим кажется, что в Латвии все плохо, но что было бы, если бы мы до сих пор жили в статусе ЛССР?
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «360 Ziņas» призвал жителей не воспринимать свободу как нечто само собой разумеющееся. По его словам, в ежедневной спешке люди зацикливаются на негативе и забывают сравнить сегодняшнюю реальность с тем, какой она могла бы быть без 18 ноября и без восстановления независимости.
«Сейчас, в ежедневной суете и стрессе, нам нужно понимать: как бы иногда ни казалось, что все плохо, как многие говорят, давайте подумаем, как могло бы быть, если бы вообще не было 18 ноября 107 лет назад. Как бы было, если бы мы оставались в статусе Латвийской ССР в составе Советского Союза. Разве мы просто так говорили бы по-латышски 30 и больше лет? Мы вырвались в последний момент, и я считаю, что нам повезло вдвойне», — сказал он.
Эдгар Ринкевич также затронул тему единства общества. По его словам, часто можно услышать, что раньше люди были более сплоченными, и задаются вопросом, куда это исчезло. Президент считает, что это естественно, потому что невозможно удерживать полное единство по всем вопросам. «Нам сейчас до конца не хватает способности разговаривать, слушать друг друга и все же пытаться договориться о том, что мы делаем, а не постоянно говорить, что мы не согласны с тем или этим, и в итоге не делать ничего. При этом, когда наступают большие испытания, мы объединяемся, сплачиваемся и способны доводить дела до конца», — отметил президент.