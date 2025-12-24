Эстония покупает оружие, которым можно достать до Санкт-Петербурга

"То есть получается такая баллистическая противокорабельная ракета с дальностью 160 км, с возможностью залпового запуска до 8 единиц с одной пусковой. И это именно то, что надо, для того, чтобы бить по одной из главных военно-морских баз РФ в Балтийском море - Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга, до которого всего 110 км от границы", - говорится в сообщении.