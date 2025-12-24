Аналитики в новом исследовании раскрыли, есть ли у РФ силы и возможности напасть на страны Балтии
Аналитический центр "Европейский совет по зарубежным отношениям" (European Council on Foreign Relations, ECFR) подготовил доклад, который оценивает российскую военную и гибридную угрозу для Эстонии в условиях войны России против Украины и трансформации системы европейской безопасности.
Почему Эстония?
Как сообщил недавно Reuters, американская разведка полагает, что РФ намерена не только додавить Украину на поле боя и обстрелами городов, но и захватить страны Балтии. Насколько это реально?
ECFR на днях опубликовал доклад, который такой сценарий и рассматривает. Почему Эстония? По мнению большинства аналитиков, именно эта страна в силу разных причин может казаться Кремлю самой легкой целью из стран Балтии.
Ключевая задача доклада — проверить, насколько устойчивы распространенные представления о высокой вероятности российской агрессии против Балтии и какие реальные риски сохраняются в среднесрочной перспективе.
Авторы исходят из того, что Эстония традиционно рассматривается как одна из наиболее уязвимых стран НАТО из-за географического положения, небольшой территории, протяженной границы с Россией, ограниченных людских ресурсов и наличия русскоязычного меньшинства. Именно поэтому в западных стратегических дискуссиях Эстония часто фигурирует как потенциальная первая цель российского давления или военного удара. Однако доклад утверждает, что эти оценки требуют существенного уточнения с учетом текущего состояния России.
Восстановление займет много лет
Центральный вывод доклада заключается в том, что в обозримые годы Россия не располагает достаточными военными, кадровыми и организационными возможностями для успешного нападения на Эстонию ни в форме полномасштабного вторжения, ни в форме ограниченной или гибридной операции. Война против Украины нанесла серьезный урон российским сухопутным войскам, командному составу, системе подготовки и материально-техническому обеспечению.
Потери в живой силе и технике, износ вооружении и зависимость от ограниченного военного производства означают, что восстановление наступательного потенциала займет много лет.
Два сценария
Доклад рассматривает два базовых сценария, которые чаще всего обсуждаются применительно к Эстонии. Первый — классическое военное вторжение с быстрым захватом территории и попыткой поставить НАТО перед фактом. Второй — гибридная кампания, включающая диверсии, кибератаки, информационное давление, использование спецподразделений и возможную попытку дестабилизации через социальные и этнические линии.
Авторы приходят к выводу, что ни один из этих сценариев в настоящее время не выглядит реалистичным с точки зрения вероятности успеха для Москвы. Даже ограниченные действия быстро привели бы к вовлечению союзников и масштабной эскалации, к которой Россия не готова.
Особое внимание уделяется оборонным возможностям самой Эстонии. За последние годы страна значительно усилила свою модель обороны, сделав ставку не на удержание территории малыми силами, а на сдерживание и нанесение неприемлемого ущерба противнику. Эстонская стратегия опирается на три ключевых элемента: развитие артиллерии и дальнего огневого поражения, укрепление противовоздушной обороны и систему всеобщей обороны, предполагающую широкое участие резервистов и гражданского общества. В сочетании с союзным присутствием это существенно повышает цену любого военного авантюризма.
Ниже порога войны
При этом доклад не утверждает, что угроза исчезла полностью. Россия сохраняет способность к давлению ниже порога войны, включая информационные операции, кибератаки, разведывательную деятельность и политическое влияние. Эти инструменты рассматриваются как более вероятные и долгосрочные, чем военное нападение.
Кроме того, подчеркивается, что уровень риска напрямую зависит от политической сплоченности НАТО и особенно от позиции США, поскольку любые сомнения в готовности союзников к коллективной обороне могут быть восприняты в Москве как окно возможностей.
Не надо изображать жертву
Авторы также обращают внимание на то, что чрезмерное преувеличение угрозы может быть контрпродуктивным. Постоянное представление Эстонии как почти обреченной жертвы подрывает доверие к собственным оборонным усилиям, создает излишнюю тревожность в обществе и может искажать приоритеты в оборонном планировании. Вместо этого предлагается трезвая оценка рисков, основанная на реальных возможностях противника, а не на его намерениях или риторике.
В итоговом выводе доклад подчеркивает, что Россия остается стратегическим вызовом для Европы, но в случае Эстонии речь идет не о неминуемой военной угрозе, а о долгосрочном соперничестве и необходимости устойчивого сдерживания. Ключевая задача для Эстонии и ее союзников — не паника и не радикальные сценарии, а последовательное укрепление обороны, поддержание союзной сплоченности и готовность противостоять как военным, так и невоенным формам давления.
Как ранее писал Otkrito.lv, Владимир Путин, несмотря на свои публичные заявления, по-прежнему стремится захватить всю Украину, а также европейские территории, которые ранее входили в состав СССР. Об этом сообщил Reuters cо ссылкой на шесть источников, знакомых с данными разведки США.