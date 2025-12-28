ФОТО: у Академии художеств сорвало крышу, в Болдерае повреждена стена многоэтажного дома, есть и другие разрушения

В Марупе ветер повалил на проезжую часть навес автобусной остановки, а на бульваре Атмодас в Лиепае и на улице Фридриха Цандера в Риге поваленные деревья уперлись в стены жилых домов. На улице Грегора в Юрмале, перекрестке улицы Чиекуркална шкерслиния, улицах Лапсту и Аудума в Риге деревья упали на легковые автомобили.