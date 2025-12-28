ФОТО: у Академии художеств сорвало крышу, в Болдерае повреждена стена многоэтажного дома, есть и другие разрушения
Вчера вечером и сегодня утром многие жители Латвии столкнулись с последствиями разгула стихии. Например, в Болдерае ветер сорвал утепление боковых стен многоэтажного жилого дома, а у Латвийской академии художеств сорвана крыша.
Из-за сильного ветра Рижское самоуправление получило два вызова, связанных с сорванным утеплением фасадов зданий, а также сообщения о поврежденных дорожных знаках, светофорах и других объектах, сообщил представитель Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.
Сильный ветер сорвал часть кровельного покрытия с исторического здания Латвийской академии художеств, а также повредил две декоративные башни, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью академии Лаура Озола.
По словам Озолы, сейчас уточняется объем повреждений и стоимость ремонта, а также ведутся работы по уборке последствий и временной приведению здания в порядок.
Повреждения не настолько существенны, чтобы из-за них полностью закрывать учреждение и прекращать работу. Сейчас занятия в здании не проводятся, однако экзаменационная сессия в академии возобновится в начале января.
В настоящее время попасть в учреждение можно через вход со двора, так как центральный вход, над которым зафиксированы самые серьезные повреждения, огражден.
Mākslas akadēmijai norauts jumts.. esiet uzmanīgi.. vel pūš pic.twitter.com/uKoBTmDOLr— 🚀🚊🚂Armands Būmanis 🇱🇻 Tikai mans viedoklis (@armis22) December 28, 2025
О происшествии на улице Лемешу в Болдерае сообщают местные жители в соцсетях.
По состоянию на 8:00 в воскресенье Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 193 вызова на устранение последствий сильного ветра. Большинство вызовов связано с поваленными деревьями - чаще всего они падали на проезжую часть, в некоторых случаях - на линии электропередач. В отдельных местах ветер сорвал конструкции и покрытия крыш.
В Рижском регионе поступило 80 вызовов по поводу причиненных ветром разрушений, в Риге - 48, в Курземе - 36, в Земгале - 17, в Видземе - 11, в Латгале - один.
На бульваре Аспазияс в Риге, ул. Плоста в Вентспилсе и на перекрестке улиц Цериню и Иеву в Юрмале сильный ветер сорвал часть покрытия крыш зданий, а в Виесите Екабпилсского края пожарные убрали с крыши здания поваленное дерево.
В Марупе ветер повалил на проезжую часть навес автобусной остановки, а на бульваре Атмодас в Лиепае и на улице Фридриха Цандера в Риге поваленные деревья уперлись в стены жилых домов. На улице Грегора в Юрмале, перекрестке улицы Чиекуркална шкерслиния, улицах Лапсту и Аудума в Риге деревья упали на легковые автомобили.
В большинстве случаев последствия ветра устраняли спасатели, а в 40 случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным.
В воскресенье утром спасатели продолжают получать вызовы от населения для устранения последствий сильного ветра.
Прошлой ночью по всей Латвии дул порывистый ветер, самые сильные порывы были зафиксированы в прибрежных районах - в порту Лиепаи скорость ветра достигала 28,4 м/с, в Вентспилсе - 27,6 м/с, на Даугавгриве - 25,9 м/с.
В первой половине дня в воскресенье сохранится северный, северо-западный ветер порывами 15-19 м/с, на побережье - до 25 м/с. В течение дня ветер постепенно стихнет, прогнозируют синоптики.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что во многих местах Латвии были повалены рождественские елки, а тысячи жителей Латвии остались без электричества.