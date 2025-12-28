Шторм оставил тысячи жителей Латвии без электричества, больше всего - в Огрском, Сигулдском и Ропажском краях
Из‑за последствий субботнего шторма в центральной части Латвии и на побережье утром в воскресенье без электричества остались около 7000 клиентов Sadales tīkls.
Больше всего перебоев с электроснабжением из-за повреждений электролиний сегодня утром зафиксировано в Огрском, Сигулдском и Ропажском краях, сообщает Sadales tīkls.
Около 7:30 электроснабжение было нарушено примерно у 7000 клиентов, главным образом в прибрежных и центральных регионах страны. К утру воскресенья было устранено 85 повреждений, но из-за сильного ветра возникают новые.
Над устранением повреждений электролиний работают оперативные бригады Sadales tīkls, однако в сложных случаях восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени.
Sadales tīkls предупреждает, что ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них упали деревья или ветки либо видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать предприятию.
Сильный ветер обрушился на Латвию во второй половине дня в субботу. На побережье его порывы достигали штормовой силы - до 28 м/с.