Вузы в Латвии начали отбирать абитуриентов заранее, а централизованные экзамены могут стать формальностью

Первым в прошлом году собственные вступительные экзамены и более ранний прием на пять программ ввел Рижский технический университет (РТУ). В этом году прием до окончания средней школы будет проводиться уже на десять программ, где абитуриентам предстоит продемонстрировать знания по математике, физике и логике. Полученные позже результаты централизованных экзаменов при этом останутся лишь формальностью для выполнения условий приема.