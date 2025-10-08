Жителей Латвии предупредили, что по закону они обязаны раз в пять лет проверять систему отопления
Первые пожары, связанные с отоплением, в Латвии обычно происходят уже в середине октября, когда после летнего перерыва запускаются системы отопления. Каждый седьмой пожар в стране возникает именно из-за отопления, и по объему страховых выплат они составляют почти треть от общего числа. При этом 65% всех пожаров, связанных с отоплением, происходят из-за дымохода.
Проверка - раз в пять лет
Как сообщает страховая компания BALTA, 26% пожаров происходят в результате короткого замыкания, почти 18% — из-за бытовых инцидентов, 10% — по причине действий или небрежности людей, а около 16% — из-за возгораний, начавшихся по соседству.
Многие по-прежнему считают, что достаточно просто очистить дымоход, однако это лишь часть мер пожарной безопасности. «Дымоход должен быть не только чистым, но и технически безопасным — это значит, что нужно проверять соединения, трещины, осыпания и каналы», — объясняет Алмантс Берзиньш, сертифицированный трубочист с 20-летним стажем, член Латвийского братства трубочистов. По закону техническая оценка системы отопления должна проводиться не реже одного раза в пять лет, однако на практике об этом знают немногие.
«Люди часто думают, что акт о чистке дымохода является гарантией безопасности. На самом деле это лишь подтверждает, что дымоход очищен, но не то, что он технически исправен», — подчеркивает А. Берзиньш.
Особое внимание следует уделять котлам длительного горения. Их эксплуатация специфична, они образуют много сажи, поэтому для безопасного использования может потребоваться чистка даже посреди зимы, отмечает эксперт. Он также напоминает, что использование сырой древесины — ещё один частый риск для дома: она образует большое количество сажи, которая накапливается в дымоходе и может воспламениться уже через несколько недель.
Январь — самый рискованный месяц
Хотя первые пожары, связанные с отоплением, обычно происходят в октябре, чаще всего они случаются в январе — в период самых сильных морозов, когда дома перегреваются. «Перетапливание — классическая ошибка, особенно в домах со старыми дровяными котлами или печами, — поясняет трубочист. — Люди закладывают в печь больше дров, чем конструкция способна выдержать, и жара распространяется на соседние конструкции. Иногда достаточно одной обугленной балки, чтобы за ночь загорелся весь чердак».
«Данные о страховых выплатах ясно показывают — пожары в январе самые дорогостоящие. В прошлом году на них приходилась более четверти всех годовых выплат. В этом году за восемь месяцев на компенсации по пожарам уже выплачено 2,8 миллиона евро — столько же, сколько за весь прошлый год», - указывают страховщики.
