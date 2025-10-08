Жителей Латвии предупредили, что по закону они обязаны раз в пять лет проверять систему отопления

Многие по-прежнему считают, что достаточно просто очистить дымоход, однако это лишь часть мер пожарной безопасности. «Дымоход должен быть не только чистым, но и технически безопасным — это значит, что нужно проверять соединения, трещины, осыпания и каналы», — объясняет Алмантс Берзиньш, сертифицированный трубочист с 20-летним стажем, член Латвийского братства трубочистов. По закону техническая оценка системы отопления должна проводиться не реже одного раза в пять лет, однако на практике об этом знают немногие.