Железная дорога как "позвоночник": как изменится общественный транспорт в 2026 году

В бюджете Минсообщения на 2026 год на региональный общественный транспорт запланировано 159 млн евро. Дотации региональному общественному транспорту сохранены на уровне текущего года — 93,8 млн евро, при этом для автобусных перевозчиков дотации запланированы в размере 52 млн евро. На обеспечение непрерывности работы железнодорожной инфраструктуры и реализацию проектов модернизации в следующем году предусмотрено 64,2 млн евро. Как и ранее, в 2026 году будут обеспечены льготы на проезд для детей-сирот, «почетных семей» и других групп населения, как это предусмотрено нормативным регулированием; на эту цель выделено 25 млн евро.