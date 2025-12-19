Железная дорога как "позвоночник": как изменится общественный транспорт в 2026 году
В 2026 году Министерство сообщения продолжит начатые меры по реализации приоритетов: продвижение «зеленого курса», обеспечение безопасности и доступности, внедрение хорошего управления и укрепление международной конкурентоспособности.
Для движения к «зеленому курсу» министерство продолжит развивать доступный жителям, качественный и соответствующий современным требованиям общественный транспорт, усиливая железную дорогу как «позвоночник» системы общественного транспорта.
«Время в пути и удобство — причины выбирать общественный транспорт; это подтверждает растущее число пассажиров поездов, которое продолжает увеличиваться. Поэтому в следующем году мы продолжим работу над созданием основанной на данных и финансово эффективной сети регионального общественного транспорта, укрепляя железную дорогу как его основу. Существенный вклад ожидается от инвестиционной программы Stacija 2.0, которая дает самоуправлениям возможность создавать решения по движению общественного транспорта вокруг железнодорожных станций, адаптированные к потребностям жителей и конкретного населенного пункта, одновременно совершенствуя и развивая микромобильность. Проект батарейных электропоездов BEMU также является важным долгосрочным улучшением, обеспечивая мобильность жителей на неэлектрифицированных участках железной дороги», — подчеркивает министр сообщения Атис Швинка.
В бюджете Минсообщения на 2026 год на региональный общественный транспорт запланировано 159 млн евро. Дотации региональному общественному транспорту сохранены на уровне текущего года — 93,8 млн евро, при этом для автобусных перевозчиков дотации запланированы в размере 52 млн евро. На обеспечение непрерывности работы железнодорожной инфраструктуры и реализацию проектов модернизации в следующем году предусмотрено 64,2 млн евро. Как и ранее, в 2026 году будут обеспечены льготы на проезд для детей-сирот, «почетных семей» и других групп населения, как это предусмотрено нормативным регулированием; на эту цель выделено 25 млн евро.
В следующем году планируется преобразование маршрутной сети регионального общественного транспорта: ее будут совершенствовать с использованием анализа данных в реальном времени и планирования изменений маршрутов, а также внедрят единую кассовую систему. Также будут разработаны новые принципы создания коммерческих маршрутов, и за счет 36 млн евро инвестиций Европейского социального фонда будет начато внедрение услуги автотранспорта «по требованию», чтобы улучшить мобильность жителей в малонаселенных местах страны. Министерство продолжит работу над совершенствованием условий оказания коммерческих перевозок на такси и легковом автомобиле в части работы интернет-платформ, усиливая механизмы социальной защиты работников.
За счет инвестиций фондов ЕС в размере 104,6 млн евро будет реализован проект батарейных электропоездов BEMU, который обеспечит движение поездов на неэлектрифицированных участках железной дороги до 2029 года. Предполагается, что BEMU-поезда в первую очередь будут использоваться для сообщения между Ригой и более удаленными регионами страны — ориентировочно на двух маршрутах «Рига-Цесис» и «Рига-Даугавпилс», тем самым улучшая мобильность регионов и их связь с Ригой.
Под руководством Консультативного совета по равенству мобильности и доступности продолжится работа предприятий и учреждений отрасли по реализации проектов, направленных на обеспечение доступности в общественном транспорте.
В 2026 году ожидается дальнейшее продвижение инвестиционной программы для самоуправлений Stacija 2.0 (узлы/пункты пересадки общественного транспорта). Для реализации проектов самоуправлениям доступно более 60 млн евро финансирования фондов ЕС. В первом отборочном этапе финансирование в размере 10,8 млн евро предоставлено девяти проектам — восьми в Риге и одному в Цесисе. В целом на реализацию концепции Stacija 2.0 самоуправлениям доступно 88 млн евро, включая 75 млн евро из фондов ЕС.
За счет финансирования Фонда восстановления в следующем году планируется завершить реформу «озеленения» общественного транспорта Риги и Пририжья, которая включает закупку электробусов и создание зарядных станций, создание восьми пунктов мобильности, строительство продления линии 7-го трамвая, а также создание велоинфраструктуры общей протяженностью 52 км и завершение строительных работ южной части Рижского центрального вокзала. Также планируется начать создание единой мультимодальной сети маршрутов общественного транспорта в Рижском метропольном ареале: с единым планированием маршрутов, принципами финансирования и заказа, согласованными расписаниями, единой тарифной и скидочной политикой, а также единой билетной системой.
В следующем году планируется продолжить пилотный проект — единый билет для поездок по маршрутам городского значения Риги и региональным железнодорожным маршрутам в рамках зоны A с пересадкой на другой автобус или поезд, а также в общественном транспорте предприятия Rīgas satiksme. Цель — мотивировать жителей пересесть с личного автотранспорта на интегрированный общественный транспорт.
В целом бюджет Минсообщения на 2026 год — общий планируемый объем финансирования развития транспортной и коммуникационной отрасли составит 805,4 млн евро, включая инвестиции фондов ЕС в размере 311 млн евро.