IKEA открыла мини-магазин в Эстонии и готовит второй в Литве, но Латвия пока остается без нового формата

Формат мини-магазинов является новой концепцией для стран Балтии по сравнению с существующими пунктами планирования и заказа товаров. Он позволяет покупателям получить полноценный опыт посещения магазина IKEA благодаря специально разработанным пространствам, где особое внимание уделяется вдохновляющим шоурумам и экспозициям, оформленным местными дизайнерами интерьеров в соответствии с образом жизни и привычками жителей региона. Кроме того, в таких магазинах имеется специально организованный торговый зал, разделенный на тематические зоны, что позволяет предлагать покупателям более широкий ассортимент товаров, которые можно купить сразу, например, домашний текстиль, посуду, решения для организации дома, предметы декора и др. Все услуги IKEA, доступные в больших магазинах, предлагаются и в магазинах малого формата – от дизайна интерьера до планирования кухни, от заказа и получения товаров до консультаций для бизнес-клиентов. Для обеспечения полноценного покупательского опыта в малом магазине также будет представлен полный ассортимент шведских продуктов в зоне Swedish Bite.