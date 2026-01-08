IKEA открыла мини-магазин в Эстонии и готовит второй в Литве, но Латвия пока остается без нового формата
IKEA расширяет в странах Балтии сеть торговых точек нового формата – мини-магазинов. Этой весной магазин нового формата будет открыт в третьем по величине городе Литвы Клайпеде на базе обновленного пункта планирования и заказа товаров. Он станет вторым магазином мини формата в регионе – первый был открыт прошлым летом в эстонском Пярну.
"Мы уверены, что инвестиции в мини-магазины – это важный шаг в адаптации к привычкам и поведению современных покупателей. Новая концепция уже зарекомендовала себя в Эстонии, поэтому мы ожидаем хороших результатов и в Литве. Кроме того, мы заметили, что при принятии решений об обустройстве дома многие люди совмещают опыт онлайн-покупок и посещения физических магазинов. Поэтому мы продолжим инвестировать как в цифровые решения, так и в физические магазины по всей Балтии", – говорит Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии.
Формат мини-магазинов является новой концепцией для стран Балтии по сравнению с существующими пунктами планирования и заказа товаров. Он позволяет покупателям получить полноценный опыт посещения магазина IKEA благодаря специально разработанным пространствам, где особое внимание уделяется вдохновляющим шоурумам и экспозициям, оформленным местными дизайнерами интерьеров в соответствии с образом жизни и привычками жителей региона. Кроме того, в таких магазинах имеется специально организованный торговый зал, разделенный на тематические зоны, что позволяет предлагать покупателям более широкий ассортимент товаров, которые можно купить сразу, например, домашний текстиль, посуду, решения для организации дома, предметы декора и др. Все услуги IKEA, доступные в больших магазинах, предлагаются и в магазинах малого формата – от дизайна интерьера до планирования кухни, от заказа и получения товаров до консультаций для бизнес-клиентов. Для обеспечения полноценного покупательского опыта в малом магазине также будет представлен полный ассортимент шведских продуктов в зоне Swedish Bite.
IKEA вышла на рынки стран Балтии в 2013 году, открыв свой первый магазин в Вильнюсе (Литва). В 2018 году был открыт магазин в Риге (Латвия), а в 2022 году – в Таллине (Эстония). Позже они были дополнены пунктами планирования и заказа товаров в менее крупных городах региона. В настоящее время в странах Балтии насчитывается в общей сложности девять магазинов и пунктов обслуживания клиентов, в которых работают более 1600 сотрудников.