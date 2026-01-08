В прошлом году Латвия потратила примерно 0,3% своего ВВП на военную поддержку Украины
Латвия в прошлом году направила на военную поддержку Украины около 0,3% ВВП — больше, чем планировалось. По словам главы МИД Байбы Браже, помощь будет продолжена, а приоритетом остаются вооружение, энергетическая инфраструктура и международная поддержка Киева.
Латвия в прошлом году потратила на военную поддержку Украины около 0,3% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщила сегодня журналистам после межведомственного совещания по реализации соглашения о латвийско-украинских обязательствах в сфере безопасности министр иностранных дел Байба Браже.
Она указала, что из-за бомбардировок, проводимых Россией, в настоящее время в Украине существенно пострадала энергетическая инфраструктура. «Она не уничтожена полностью, но в отдельных регионах Украины существуют серьезные перебои в перераспределении энергии. Это осознанная политика России», — сказала Браже. Министр подчеркнула, что Латвии в сотрудничестве с Украиной необходимо четко понимать, что именно может сделать наша страна и что необходимо украинцам.
По словам Браже, военная поддержка также будет продолжена. «То, что необходимо украинцам, мы даем и будем давать», — подчеркнула она.
Латвия в 2025 году брала на себя обязательство направить на военную поддержку Украины не менее 0,25% от ВВП, однако к концу года эта пропорция была превышена и средств выделено больше. «В конце года мы дополнительно выделили средства, чтобы целенаправленно закупать вооружение НАТО у американцев», — сказала Браже.
В этом году военная поддержка Латвии также планируется на уровне не менее 0,25% от ВВП.
Кроме того, Латвия внесла взнос в фонд Энергетического сообщества, за счет которого, в том числе, закупаются генераторы. «Это дает возможность нашим производителям различных элементов энергетической инфраструктуры участвовать в конкурсах и поставлять их украинцам», — отметила министр иностранных дел. По ее словам, также могут развиваться предприятия Латвии в военной сфере.
В свою очередь, динамика численности гражданского населения Украины в Латвии в настоящее время изменилась по сравнению с первым годом войны, и это также обсуждалось на сегодняшнем совещании, рассказала Браже. Она отметила, что различные министерства рассматривают, каким образом продолжать обеспечивать поддержку, одновременно адаптируя ее к текущей реальности. Соответственно, по отдельным вопросам поддержка будет сокращена.
Как сообщалось ранее, президент Латвии Эдгар Ринкевич 11 апреля 2024 года, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, подписал соглашение между двумя странами о долгосрочной поддержке и обязательствах в сфере безопасности.