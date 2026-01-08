В прошлом году Латвия потратила примерно 0,3% своего ВВП на военную поддержку Украины

Она указала, что из-за бомбардировок, проводимых Россией, в настоящее время в Украине существенно пострадала энергетическая инфраструктура. «Она не уничтожена полностью, но в отдельных регионах Украины существуют серьезные перебои в перераспределении энергии. Это осознанная политика России», — сказала Браже. Министр подчеркнула, что Латвии в сотрудничестве с Украиной необходимо четко понимать, что именно может сделать наша страна и что необходимо украинцам.