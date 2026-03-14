Службу госдоходов потряс скандал: начальник и подчиненные присваивали подлежащие уничтожению алкоголь и сигареты
Скандал в Службе госдоходов: сотрудники, отвечавшие за уничтожение подакцизных товаров, годами присваивали алкоголь и сигареты, оформляя поддельные акты. Суд вынес приговоры, но дело продолжает обрастать новыми фигурантами и подробностями.
Суд по экономическим делам огласил приговор по уголовному делу, по которому в подделке документов из корыстных побуждений, служебном подлоге, бездействии государственного должностного лица и других преступных деяниях обвиняются пять бывших сотрудников отдела акцизного налога управления по содействию уплате налогов Службы государственных доходов (VID, СГД) во главе с начальником Гиртсом Канепсом, а также бывший заместитель мэра Баускского края Алвис Фелдманис. Четверо обвиняемых приговорены к тюремному заключению, один - к надзору пробации, а еще один - к штрафу. Приговор еще не вступил в силу, сообщает Latvijas Avīze.
Во второй половине июня 2022 года управлением внутренней безопасности СГД были задержаны большинство работников отдела акцизного налога - начальник Канепс, а также четверо его подчиненных - Виктор Кисилс, Марис Пейпиньш, Гатис Фелдманис и Дидзис Прикулис. В обязанности работников этого отдела входило уничтожение непригодных для реализации подакцизных товаров. Речь идет о товарах, которые коммерсанты из-за каких-то повреждений (поцарапана бутылка, разорвана этикетка) больше не хотят продавать и заявляют в СГД как подлежащие уничтожению.
Как теперь известно, инспекторы СГД присваивали такие предназначенные для уничтожения товары - как спиртные напитки, так и сигареты. За полтора года таких преступных эпизодов было около 60.
Следователи располагают доказательствами того, что часть похищенных товаров была реализована, в частности сигареты. Из основного дела было выделено несколько других уголовных процессов, по которым к ответственности уже привлечены другие причастные лица - представитель коммерческого предприятия и таможенник, подписавшие поддельные акты, зная, что не все подакцизные товары были уничтожены. Из пяти бывших должностных лиц СГД свою вину частично признал только Пейпиньш. Именно ему инкриминируется больше всего преступных эпизодов - 41.