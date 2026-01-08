В больницах заканчивается жизненно важный ресурс - врачи ищут выход

Донорство по-прежнему жизненно важно. Но одной лишь надеждой на доноров проблему больше не решить. Медицина меняет подход: не тратить кровь без необходимости, а использовать ее разумно. Именно эта стратегия сегодня помогает спасать больше жизней — особенно тогда, когда донорской крови становится все меньше.