В Эстонии правительство утвердило минимальную зарплату для учителей - можно начинать завидовать

С 1 марта этого года на государственном уровне будет введена карьерная модель для учителей, которая определит карьерные ступени, основанные на профессиональных стандартах, и соответствующие им коэффициенты заработной платы. Согласно этой модели, минимальная зарплата в размере 1970 евро будет установлена для начинающего учителя и учителя стандартной ступени. Коэффициент зарплаты для старшего учителя составит 1,1, то есть 2167 евро, а для учителя-мастера — 1,3, то есть 2561 евро.