В Эстонии правительство утвердило минимальную зарплату для учителей - можно начинать завидовать
С 2026 года минимальная зарплата учителей в Эстонии вырастет до 1970 евро, а вместе с новой карьерной моделью и дифференциацией оплаты педагоги смогут рассчитывать на более высокие доходы.
В 2026 году минимальная заработная плата учителей, работающих на полную ставку, составит 1970 евро. Помимо минимальной ставки, государство будет выделять на каждую расчетную должность учителя 22% на дифференциацию оплаты труда. Это позволит платить учителям зарплату в соответствии с их карьерной ступенью, ответственностью и должностными обязанностями.
Расчетная средняя зарплата учителей составит 2403 евро.
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, повышение зарплат и новая карьерная модель, которая вступит в силу в марте, помогут привлечь в школы новые кадры. «Вместе с налоговыми изменениями в этом году ежемесячный нетто-доход работника сферы образования, получающего среднюю учительскую зарплату, вырастет на 319 евро, а в годовом исчислении учитель будет получать на руки на 3828 евро больше», — сказала Каллас.
По сравнению с 2025 годом правительство увеличит фонд оплаты труда учителей на 10%. Минимальная ставка вырастет на 8,2%, то есть на 150 евро. В 2025 году минимальная зарплата учителя составляла 1820 евро. Минимальная ставка заработной платы будет распространяться на учителей, отвечающих квалификационным требованиям, а также на тех, кто проходит педагогическую подготовку, получает или уже имеет степень магистра.
С 1 марта этого года на государственном уровне будет введена карьерная модель для учителей, которая определит карьерные ступени, основанные на профессиональных стандартах, и соответствующие им коэффициенты заработной платы. Согласно этой модели, минимальная зарплата в размере 1970 евро будет установлена для начинающего учителя и учителя стандартной ступени. Коэффициент зарплаты для старшего учителя составит 1,1, то есть 2167 евро, а для учителя-мастера — 1,3, то есть 2561 евро.