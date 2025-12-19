Впервые в истории Рижского зоопарка! Такого пополнения здесь еще не видели

Сегодня малышу исполнилась неделя. Мама Леле с детенышем в основном держатся в углу экспозиции, где им спокойно и безопасно. Малыш много спит, но время от времени просыпается, чтобы поесть или потянуться — в случае детеныша ленивца это выглядит как «прогулка» по маминому телу: по спине и даже попытки забраться ей на голову. Если малыш теряется, мама мягко направляет его обратно к своему животу. Леле активнее ночью, когда выключают свет и она идет к корму. С детенышем это получается чуть более неловко, чем раньше, особенно когда маленький бодрствует, но в целом оба чувствуют себя хорошо и ведут себя спокойно.