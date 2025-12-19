Впервые в истории Рижского зоопарка! Такого пополнения здесь еще не видели
12 декабря вечером в Рижском национальном зоопарке на свет появился детеныш двупалого ленивца Линнея (Choloepus didactylus). Это первый детеныш ленивца за всю историю зоопарка и первый малыш у родителей — самки Леле и самца Лукаса.
Сегодня малышу исполнилась неделя. Мама Леле с детенышем в основном держатся в углу экспозиции, где им спокойно и безопасно. Малыш много спит, но время от времени просыпается, чтобы поесть или потянуться — в случае детеныша ленивца это выглядит как «прогулка» по маминому телу: по спине и даже попытки забраться ей на голову. Если малыш теряется, мама мягко направляет его обратно к своему животу. Леле активнее ночью, когда выключают свет и она идет к корму. С детенышем это получается чуть более неловко, чем раньше, особенно когда маленький бодрствует, но в целом оба чувствуют себя хорошо и ведут себя спокойно.
Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Узнать это можно будет только через пару месяцев — когда малыш начнет ненадолго слезать с маминого живота, чтобы исследовать окружающее. Тогда же у сотрудников зоопарка и ветеринаров появится первая возможность провести малышу осмотр. Лишь после этого можно будет думать, какое имя получит это зимнее чудо.
Семья ленивцев живет в экспозиции Центра экологического образования ZINARIUM вместе с броненосцами и обезьянами гёльди (каллимико). Экспозицию можно посмотреть как изнутри, так и снаружи. В теплые месяцы ленивцев и обезьян можно увидеть ближе благодаря уличной части экспозиции: ленивцы и каллимико попадают туда по воздушному мосту, который тянется над головами посетителей.
Беременность у ленивцев длится около шести месяцев, и самка обычно рожает одного детеныша. Новорожденный малыш примерно 25 см длиной и весит около 350 граммов. Первые недели жизни он проводит, крепко держась за длинную шерсть на груди и животе матери. Ленивцы — выраженные древесные жители: роды, кормление и отдых у них проходят, когда животные висят на деревьях. Эти животные активнее ночью, у них очень медленный обмен веществ и особые приспособления для жизни в кронах.
Рижский зоопарк поздравляет крестных отца-ленивца Лукаса — компанию Sherlog Latvia — и благодарит за участие в заботе о благополучии животных. Благодаря их поддержке у всех есть возможность наблюдать за жизнью ленивцев в прямом эфире — в том числе в темное время суток, когда хорошо видно, как Леле перемещается с малышом на животе. Трансляцию можно смотреть здесь.