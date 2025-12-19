В США остановили программу розыгрыша грин-карт после стрельбы в Университете Брауна

48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте подозревается в стрельбе в Университете Брауна, в результате которой были убиты два студента и ранены девять человек, а также в убийстве профессора Массачусетского технологического института (MIT). Сообщается, что подозреваемый учился в Университете Брауна более двадцати лет. В четверг вечером подозреваемого нашли мертвым. По всей видимости, он покончил с собой, застрелившись.