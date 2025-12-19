В США остановили программу розыгрыша грин-карт после стрельбы в Университете Брауна
Президент США Дональд Трамп в четверг приостановил программу лотереи грин-карт, благодаря которой в Соединенные Штаты смог въехать подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила на платформе X, что по указанию Трампа она распорядилась приостановить эту программу через Службу гражданства и иммиграции США.
«Чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», — добавила она.
48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте подозревается в стрельбе в Университете Брауна, в результате которой были убиты два студента и ранены девять человек, а также в убийстве профессора Массачусетского технологического института (MIT). Сообщается, что подозреваемый учился в Университете Брауна более двадцати лет. В четверг вечером подозреваемого нашли мертвым. По всей видимости, он покончил с собой, застрелившись.
Невеш Валенте получил постоянный вид на жительство в США в 2017 году.
Программа визового разнообразия ежегодно в порядке лотереи предоставляет до 50 000 «зеленых карт» гражданам стран, которые слабо представлены в США, при этом значительную часть составляют государства Африки. Программа была создана Конгрессом, и решение Трампа приостановить ее почти наверняка вызовет юридические споры.
На визовую лотерею 2025 года подали заявки почти 20 миллионов человек, а с учетом супругов были отобраны более 131 000 человек, которые затем прошли проверку.