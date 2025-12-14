В престижном университет Лиги плюща в Америке стрелок убил студентов
В городе Провиденс, на территории Брауновского университета в американском штате Род-Айленд, произошла стрельба. Инцидент стал первым подобным случаем в истории вузов Лиги плюща. В результате погибли два человека, еще девять были ранены.
Трагедия произошла вечером 13 декабря в инженерном корпусе Брауновского университета, сообщают местные СМИ. Около 16:20 по местному времени студентам разослали экстренное уведомление от департамента общественной безопасности вуза. В сообщении содержался призыв срочно бежать и укрываться из-за присутствия стрелка на территории учебного заведения.
В результате стрельбы погибли двое студентов, еще девять человек получили ранения. Шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщили в университете. Президент Брауновского университета Кристина Паксон заявила журналистам, что все или почти все жертвы были студентами.
Инцидент произошел в период проведения итоговых экзаменов осеннего семестра.
«В настоящее время все наше внимание сосредоточено на университетском сообществе, его безопасности и поддержке пострадавших и их семей», — говорится в заявлении президента вуза Кристины Паксон.
Личность стрелка, совершившего нападение в Брауновском университете, пока не установлена. По предварительным данным, это мужчина около 30 лет. Подозреваемый был одет в черную куртку, черные штаны и шапку, но его лицо не попало в объектив камер.
Президент Дональд Трамп заявил: «Какое ужасное событие. Все, что мы можем сделать сейчас, это молиться за жертв. Это позор».
Инцидент в Брауновском университете стал первой массовой стрельбой в истории вузов Лиги плюща, отмечает The Providence Journal. Лига плюща объединяет восемь престижных частных университетов на северо-востоке США. Помимо Брауновского университета, в нее входят Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский и Принстонский университеты, а также Дартмутский колледж.