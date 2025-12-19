Марис Гайлис: "В ближайшие 100 лет Европа может превратиться в мрачную мусульманскую территорию"
В цикле бесед «Латвия 2035» мы говорим с Марисом Гайлисом - предпринимателем, премьер-министром (1994–1995), бывшим министром государственных реформ, а также охраны среды и регионального развития.
Абсурд бюрократии
Марис Гайлис, будучи министром государственных реформ, участвовал в создании гражданской службы в Латвии, и сейчас он возмущен нынешним состоянием бюрократии. Он подчеркивает, что изначально кандидаты в чиновники проходили серьезный отбор, а у бюрократии было единое политическое руководство в лице министра. К сожалению, позже он сам ликвидировал Министерство государственных реформ, что теперь признает ошибкой.
Гайлис приводит пример бюрократического абсурда из личной жизни. Его собака на улице случайно укусила соседскую собаку. Рана была очень легкой, но бюрократическая процедура по административному делу тянется месяцами, хотя с пострадавшей стороной давно достигнуто соглашение, и он готов заплатить штраф. Вместо того чтобы муниципальная полиция занималась, например, поимкой нелегальных мигрантов, она месяцами плодит бумаги по поводу укуса собаки. Гайлис констатирует: наивно ждать, что бюрократия сократит сама себя — для этого нужно политическое руководство, которого сейчас не видно.
Ошибки девяностых
Говоря о 90-х, Гайлис признает, что вопрос языка в системе образования нужно было решать быстрее и радикальнее. Что касается экономики — возможно, стоило смелее впускать иностранцев, тогда, вероятно, удалось бы сохранить некоторые крупные предприятия, такие как ВЭФ или «Радиотехника».
«Вообще, в 90-е были сделаны ошибочные стратегические выборы. В какой-то момент была идея, что всё будет основываться на банковском секторе, Латвия станет "маленькой Швейцарией". Это быстро провалилось, теперь местным не принадлежит ни один банк. Потом мы говорили, что Латвия будет транзитной страной, мостом между Востоком и Западом. Одно время, благодаря Ельцину, воспринимали Россию как стратегического партнера. Ну, что из этого вышло — сами видим».
О «войне культур»
Говоря о настоящем, Гайлис отмечает, что не видит у Латвии четкого видения развития. Его крайне беспокоит «война культур», которая докатилась до Латвии из западной цивилизации с опозданием в 7–10 лет.
«Это война между леволиберальной, так называемой "прогрессивистской" идеологией woke с одной стороны и консервативными ценностями с другой. Эта леволиберальная идеология превратила капризы и даже болезненные фантазии любого индивида о себе и своей идентичности в права человека».
Даже в Стамбульской конвенции, по его мнению, есть «ложка дегтя». «Разрушается семья как ценность, принижаются религиозные взгляды, так называемая "культура отмены" переписывает историю, маргинальные группы возносятся на неадекватную высоту. Проповедуется крайняя толерантность к мигрантам». Гайлис считает, что в латвийских СМИ доминируют леволиберальные взгляды (в пропорции 10 к 1), а консерваторам порой вообще не дают слова. Митинг в поддержку Стамбульской конвенции на Домской площади напомнил ему кадры хроники из нацистской Германии с «одурманенной пропагандой фанатичной толпой».
Критика феминизма и демография
К современному феминизму Гайлис также относится сурово. По его мнению, изначально он был продуктивен, обеспечив равенство прав, но сейчас стал деструктивным: рождение и воспитание ребенка превратилось во второстепенный проект, а карьера и личный комфорт вышли на первое место.
«Если это будет развиваться, западную цивилизацию, включая Латвию, постигнет судьба Древнего Рима. Там тоже из-за эмансипации женщин, тяги к роскоши и комфорту резко упала рождаемость, что привело к краху цивилизации. Если мы сложим проблему нежелания иметь детей с волнами миграции, то в ближайшие сто лет Европа превратится в мрачную мусульманскую территорию».
Завершая беседу, Гайлис выразил надежду, что это лишь предупреждение, а не неизбежность, отметив, что в США люди уже начинают «приходить в себя», а Польша держится.