Латвийцам за 100 000 евро рассказали о "хорошем" бюджете на 2026 год. А не расточительство ли это?
Информационная кампания о бюджете на следующий год, стоившая государству более 100 тысяч евро, вызвала резкую критику работодателей и оппозиции, которые считают её неоправданной роскошью и скрытой саморекламой правительства.
Резкой критике подверглась информационная кампания по бюджету следующего года, которая обошлась государству более чем в 100 000 евро. Не только оппозиция Сейма, но и Латвийская конфедерация работодателей выражают недоумение тем, что в последнее время было заметно на радио, в прессе, в интернете и в городской среде, сообщает TV3.lv.
Различные виды информационных материалов, связанных с бюджетом на следующий год, размещались не только на радио, но и, например, в национальной и региональной прессе. В газетах, журналах, на порталах можно было заметить своего рода позитивистскую кампанию по бюджету на следующий год. Министерство финансов потратило на всю эту информационную деятельность в этом году более 100 000 евро.
Не скрывает своего возмущения Латвийская конфедерация работодателей, которая почти весь год боролась как с правительством, так и против него за экономию средств. В этом году общество уже и так уделило повышенное внимание бюджету. В кампании прослеживается слащавый оттенок. "Действительно ли государственные средства должны тратиться для такого рода разъяснение бюджета или рекламу?" - спрашивает генеральный директор конфедерации Каспар Горкшс.
Кампанию критикует и оппозиция, которая считает ее ненужной роскошью в то время, когда необходима экономия, а правительство живет не по средствам, фактически, это даже своего рода самореклама коалиции. Подготовлен запрос министру финансов. "Мы призываем общество участвовать в благотворительности, а сами выбрасываем деньги на ветер… В таких обстоятельствах должно быть хотя бы немного здравого смысла", - отмечает руководитель оппозиционной фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.
Со своей стороны, Министерство финансов уверено в необходимости такой информационной кампании. Бюджет - это важнейший закон, и правительство должно стратегически и целенаправленно информировать о нем параллельно тому, что сообщают журналисты.
Между тем, в рекламе говорится о различных преимуществах, но не упоминается большой дефицит бюджета и тот факт, что долг будет расти. В конце рекламного ролика показывают счастливого ребенка. На вопрос о том, не следует ли говорить и о негативных аспектах бюджета, представитель Министерства финансов Алексис Ярокис ответил: "Этой коммуникацией мы предлагаем людям, например, заглянуть на портал. На сайте Министерства финансов есть раздел о 2026 годе".