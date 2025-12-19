У школы в Лиепае под трамвай попал ребенок
В четверг в Лиепае, у здания начальной школы Яниса Чаксте на улице Кр.Валдемара, под трамвай попала маленькая девочка. Ребенок был доставлен в больницу.
Как сообщили в Государственной полиции, на момент прибытия полицейского экипажа девочка находилась в сознании. Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи доставили ее в медицинское учреждение, сообщает liepajniekiem.lv.
По словам представителя Государственной полиции Мадары Шершневой, правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
Очевидцы происшествия сообщили, что пострадавшая является ученицей первого класса Лиепайской средней школы имени Яниса Чаксте. Предположительно, после окончания занятий девочка направлялась домой и на тротуаре оступилась, упав в сторону проезжей части в тот момент, когда мимо проезжал трамвай.
Информация о характере полученных травм на данный момент не уточняется.