У школы в Лиепае под трамвай попал ребенок

Очевидцы происшествия сообщили, что пострадавшая является ученицей первого класса Лиепайской средней школы имени Яниса Чаксте. Предположительно, после окончания занятий девочка направлялась домой и на тротуаре оступилась, упав в сторону проезжей части в тот момент, когда мимо проезжал трамвай.