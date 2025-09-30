Жителям Риги рассказали, как они могут сэкономить на отоплении в наступающем сезоне
С 1 октября в Риге вступит в силу новый тариф Rīgas siltums на тепловую энергию — 83,01 евро за МВтч (без НДС), что примерно на 12% больше по сравнению с нынешними 74,17 евро за МВтч. Для квартиры среднего размера (50–60 кв. м) это означает увеличение платы примерно на 8–15 евро в месяц, в зависимости от возраста дома, его энергоэффективности и привычек жильцов.
Все надо проверить
Как говорят эксперты Bonava Latvija, расходы на тепло сильно различаются у жильцов домов с высокой энергоэффективностью и минимальными теплопотерями и у жителей старых, преимущественно советских домов с низкой энергоэффективностью. Но и жильцы старых домов могут многое сделать, чтобы снизить теплопотери и сэкономить.
Так, перед началом нового отопительного сезона необходимо проверить готовность как отдельной квартиры, так и всего дома к подключению тепла. Тепловые узлы зданий проверяет управляющая компания совместно с Rīgas siltums. Делать это нужно заранее, чтобы при обнаружении теплопотерь или недостаточного отопления оставалось время устранить проблемы до начала сезона. Важно проверить, плотно ли закрываются входные двери, окна, люки на чердаке, не осела ли утеплительная вата. В старых домах о теплопотерях через крышу может свидетельствовать появление сосулек, а о проблемах с окнами и дверями — запотевшие или покрытые инеем лестничные окна. Нужно проверять и доводчики дверей в подъездах, а жителям следует не забывать закрывать двери за собой — это помогает и выявлять, и сокращать теплопотери. Владельцам квартир также стоит убедиться, что все радиаторы работают должным образом.
Следите за привычками
Если с энергоэффективностью здания в целом все в порядке, но жителям кажется, что они переплачивают за отопление, сократить расходы без снижения комфорта можно и на уровне отдельной квартиры. Например, убавить радиатор всего на одну деление — разницу физически почти не ощущаешь, зато в расходах это заметно.
В новых проектах регулировать тепло проще, так как радиаторы оснащены термоголовками, которые при достижении определенной температуры перекрывают подачу тепла и экономят энергию. Большую роль играет также система вентиляции с рекуперацией, которая помогает регулировать температуру и обеспечивает качество воздуха.
Тем не менее, подчеркивают эксперты, большое значение имеют привычки самих жильцов даже в самых энергоэффективных зданиях. Например, не оставлять окна открытыми на целый день, а при уходе переключать вентиляцию в режим «вне дома», чтобы шла лишь минимальная циркуляция воздуха, и включать обычный режим по возвращении. Проветривать квартиры лучше коротко и интенсивно — полностью открыв окна на несколько минут, а не оставляя их надолго приоткрытыми. Не следует заставлять радиаторы мебелью и шторами, чтобы тепло обогревало помещения, а не стекла.
