Жителям Риги рассказали, как они могут сэкономить на отоплении в наступающем сезоне

Так, перед началом нового отопительного сезона необходимо проверить готовность как отдельной квартиры, так и всего дома к подключению тепла. Тепловые узлы зданий проверяет управляющая компания совместно с Rīgas siltums. Делать это нужно заранее, чтобы при обнаружении теплопотерь или недостаточного отопления оставалось время устранить проблемы до начала сезона. Важно проверить, плотно ли закрываются входные двери, окна, люки на чердаке, не осела ли утеплительная вата. В старых домах о теплопотерях через крышу может свидетельствовать появление сосулек, а о проблемах с окнами и дверями — запотевшие или покрытые инеем лестничные окна. Нужно проверять и доводчики дверей в подъездах, а жителям следует не забывать закрывать двери за собой — это помогает и выявлять, и сокращать теплопотери. Владельцам квартир также стоит убедиться, что все радиаторы работают должным образом.