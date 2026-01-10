В Латвии приняли решение: так можно ли снимать должностных лиц и выкладывать это в соцсетях?

В Бюро омбудсмена отмечают, что снимать, фотографировать и публиковать материалы только потому, что человек является должностным лицом, — недостаточное основание. Такие действия являются существенным вмешательством в частную жизнь и допустимы лишь тогда, когда должностное лицо очевидно нарушает закон и общественности необходимо об этом знать. В большинстве случаев рекомендуется сообщать о нарушении непосредственному руководителю должностного лица, а не размещать запись в интернете. Там же поясняют, что люди нередко снимают, стремясь защитить свои права, и это понятно, однако важно, чтобы такие действия не причиняли ненужного вреда ни одной из сторон.