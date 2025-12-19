Domina Shopping.
В Латвии
Сегодня 11:49
Domina Shopping меняет график работы на праздники: что надо знать покупателям
Торговый центр Domina Shopping приглашает посетителей ознакомиться с запланированными изменениями рабочего времени в период Рождества и Нового года.
Рождество
24 декабря (Сочельник):
- Магазины будут работать по сокращенному графику: с 10.00 до 19.00.
- Продуктовый гипермаркет Maxima XXX: с 8.00 до 20.00.
- Парк развлечений Skypark Domina и кинотеатр Apollo Kino: с 10.00 до 19.00.
25 декабря (Первый день Рождества):
- Магазины: с 12.00 до 19.00.
- Maxima XXX: с 11.00 до 22.00.
- Skypark Domina и Apollo Kino: с 12.00 до 21.00.
26 декабря (Второй день Рождества):
- Магазины, включая Maxima XXX и Skypark Domina, будут работать в обычном режиме.
- Apollo Kino: с 10.00 до 21.00.
Канун Нового года и Новый год
31 декабря (канун Нового года):
- Магазины: с 10.00 до 19.00.
- Maxima XXX: с 8.00 до 20.00.
- Skypark Domina и Apollo Kino: с 10.00 до 19.00.
1 января (Новый год):
- Все магазины, включая Maxima XXX, будут закрыты.
- Skypark Domina и Apollo Kino: с 12.00 до 21.00.
Посетителей призывают заранее планировать покупки и развлечения. Дополнительная информация о праздничном графике доступна на сайте Domina Shopping и в социальных сетях.