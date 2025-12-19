Domina Shopping меняет график работы на праздники: что надо знать покупателям
Торговый центр Domina Shopping приглашает посетителей ознакомиться с запланированными изменениями рабочего времени в период Рождества и Нового года.

Рождество

24 декабря (Сочельник):

  • Магазины будут работать по сокращенному графику: с 10.00 до 19.00.
  • Продуктовый гипермаркет Maxima XXX: с 8.00 до 20.00.
  • Парк развлечений Skypark Domina и кинотеатр Apollo Kino: с 10.00 до 19.00.

25 декабря (Первый день Рождества):

  • Магазины: с 12.00 до 19.00.
  • Maxima XXX: с 11.00 до 22.00.
  • Skypark Domina и Apollo Kino: с 12.00 до 21.00.

26 декабря (Второй день Рождества):

  • Магазины, включая Maxima XXX и Skypark Domina, будут работать в обычном режиме.
  • Apollo Kino: с 10.00 до 21.00.

Канун Нового года и Новый год

31 декабря (канун Нового года):

  • Магазины: с 10.00 до 19.00.
  • Maxima XXX: с 8.00 до 20.00.
  • Skypark Domina и Apollo Kino: с 10.00 до 19.00.

1 января (Новый год):

  • Все магазины, включая Maxima XXX, будут закрыты.
  • Skypark Domina и Apollo Kino: с 12.00 до 21.00.

Посетителей призывают заранее планировать покупки и развлечения. Дополнительная информация о праздничном графике доступна на сайте Domina Shopping и в социальных сетях.

