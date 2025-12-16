Maxima меняет график на праздники.
В Латвии
Сегодня 15:21
Праздничный режим Maxima: что изменится в работе магазинов в конце декабря
В преддверии Рождества и Нового года торговая сеть Maxima изменит режим работы магазинов. Компания объясняет это продолжением многолетней традиции и желанием дать сотрудникам возможность провести больше времени с близкими в праздничные дни.
Как сообщает Maxima Latvija, 24 декабря и 31 декабря большинство магазинов будут работать с 8:00 до 20:00. В Рождество, 25 декабря, многие магазины начнут работу позже обычного — с 11:00. При этом, как уже сообщалось ранее, 1 января все магазины Maxima будут закрыты.
В компании призывают покупателей планировать покупки заранее — как для праздничного стола, так и для повседневных нужд, чтобы в дни Рождества и на рубеже года не тратить время на спешку и очереди и спокойно наслаждаться праздничнои атмосферои.
Подробныи график работы конкретного магазина можно уточнить у входа в торговую точку, а также на сайте Maxima.