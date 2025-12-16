Не нарвитесь на закрытые двери!
В Латвии
Сегодня 11:41
Опубликован график работы Origo в рождественские и новогодние праздники
В преддверии Рождества и Нового года торговый центр Origo переходит на праздничный режим: в отдельные дни центр будет закрываться раньше, а 1 января часть магазинов и услуг вообще не будет работать. Чтобы не бегать в последний момент, посетителей просят заранее свериться с расписанием и спланировать покупки.
Общий график работы т/ц Origo в праздничные дни:
- 24 декабря (канун Рождества) — с 10:00 до 19:00
- 25 декабря (первый день Рождества) — с 10:00 до 20:00
- 26 декабря (второй день Рождества) — в обычном режиме, с 10:00 до 21:00
- 31 декабря (канун Нового года) — рабочий день сокращен на час: с 10:00 до 20:00
- 1 января (Новый год) — т/ц Origo будет частично закрыт: будут работать только отдельные магазины и поставщики услуг определенных категорий
В помещениях т/ц Origo расположен крупнейший в центре Риги магазин Rimi Hyper, и его график работы в праздничные дни будет следующим:
- 24 декабря — с 07:00 до 20:00
- 25 декабря — с 10:00 до 21:00
- 26 декабря — с 07:00 до 24:00
- 31 декабря — с 07:00 до 21:00
- 1 января — с 11:00 до 22:00
Чтобы посетители могли получить информацию и приобрести подарочные карты, Информационный центр 24, 25, 26 и 31 декабря будет обслуживать посетителей с 10:00 до 19:00, а 1 января 2026 года будет закрыт.
Отдельные торговые точки и поставщики услуг в праздничные выходные могут работать по индивидуально согласованному графику — посетителей просят уточнять информацию на сайте т/ц Origo в разделе об изменениях рабочего времени. При необходимости график работы других торговых мест в праздничные дни также можно уточнить в Информационном центре т/ц Origo.