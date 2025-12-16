Опубликован график работы Origo в рождественские и новогодние праздники

Отдельные торговые точки и поставщики услуг в праздничные выходные могут работать по индивидуально согласованному графику — посетителей просят уточнять информацию на сайте т/ц Origo в разделе об изменениях рабочего времени. При необходимости график работы других торговых мест в праздничные дни также можно уточнить в Информационном центре т/ц Origo.