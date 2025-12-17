AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga меняют время работы на праздники: что надо знать
В преддверии Рождества и Нового года администрация торговых центров AKROPOLE обращает внимание на то, что в праздничные дни планируются изменения во времени работы, а 1 января торговые центры будут частично закрыты.

Магазины и места оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать:

  • 24 декабря – с 10:00 до 20:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 21:00;
  • 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
  • 1 января торговые центры будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.

Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.

AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)

Время работы Rimi:

  • 24 декабря – с 08:00 до 20:00;
  • 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
  • 26 декабря – с 08:00 до 22:00;
  • 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
  • 1 января – с 11:00 до 21:00.

Время работы MyFitness:

  • 24 и 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
  • 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
  • 26 декабря – с 08:00 до 21:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы кинотеатра Cinamon:

  • 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30.

Время работы Centrālā Laboratorija:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 08:00 до 16:00;
  • 25 декабря и 1 января – закрыто.

Время работы Swedbank:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы SEB:

  • 23 и 30 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 24–26 декабря – закрыто;
  • 31 декабря–2 января – закрыто.

AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)

Время работы Maxima XXX:

  • 24 и 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
  • 25 декабря – с 10:00 до 23:00;
  • 26 декабря – с 08:00 до 23:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы Lemon GYM:

  • в праздничные дни продолжит работать 24 часа в сутки, в том числе 1 января.

Время работы Apollo Kino:

  • 24 и 31 декабря – с 10:00 до 18:00;
  • 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30;
  • 26 декабря – с 10:00 до 22:30.

Время работы Euroaptieka:

  • 24 и 31 декабря – с 09:00 до 21:00;
  • 25 декабря – с 11:00 до 22:00;
  • 26 декабря – с 09:00 до 22:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы VC4 Medicīnas centrs:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы филиалов коммерческих банков:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
  • 1 января – закрыто.

Подробную информацию об изменениях во времени работы в праздничные дни можно найти также в социальных сетях и на домашних страницах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.

