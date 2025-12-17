Праздничные изменения времени работы AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.
AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga меняют время работы на праздники: что надо знать
В преддверии Рождества и Нового года администрация торговых центров AKROPOLE обращает внимание на то, что в праздничные дни планируются изменения во времени работы, а 1 января торговые центры будут частично закрыты.
Магазины и места оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать:
- 24 декабря – с 10:00 до 20:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 21:00;
- 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
- 1 января торговые центры будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.
Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.
AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)
Время работы Rimi:
- 24 декабря – с 08:00 до 20:00;
- 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
- 26 декабря – с 08:00 до 22:00;
- 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
- 1 января – с 11:00 до 21:00.
Время работы MyFitness:
- 24 и 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
- 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
- 26 декабря – с 08:00 до 21:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы кинотеатра Cinamon:
- 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30.
Время работы Centrālā Laboratorija:
- 24, 26 и 31 декабря – с 08:00 до 16:00;
- 25 декабря и 1 января – закрыто.
Время работы Swedbank:
- 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы SEB:
- 23 и 30 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 24–26 декабря – закрыто;
- 31 декабря–2 января – закрыто.
AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)
Время работы Maxima XXX:
- 24 и 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
- 25 декабря – с 10:00 до 23:00;
- 26 декабря – с 08:00 до 23:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы Lemon GYM:
- в праздничные дни продолжит работать 24 часа в сутки, в том числе 1 января.
Время работы Apollo Kino:
- 24 и 31 декабря – с 10:00 до 18:00;
- 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30;
- 26 декабря – с 10:00 до 22:30.
Время работы Euroaptieka:
- 24 и 31 декабря – с 09:00 до 21:00;
- 25 декабря – с 11:00 до 22:00;
- 26 декабря – с 09:00 до 22:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы VC4 Medicīnas centrs:
- 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы филиалов коммерческих банков:
- 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
- 1 января – закрыто.
Подробную информацию об изменениях во времени работы в праздничные дни можно найти также в социальных сетях и на домашних страницах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.