Spice меняет график работы на праздники.
В Латвии
Сегодня 13:35
Покупки лучше не откладывать: в Spice предупредили о праздничном расписании и одном полностью закрытом дне
В торговом центре моды и стиля жизни Spice в праздничный период будут изменения в режиме работы. В Сочельник, первый день Рождества и канун Нового года центр будет работать по сокращенному графику, а 1 января будет закрыт. Посетителям рекомендуется заранее планировать покупки и не откладывать их на последний момент.
График работы торговых центров Spice и Spice Home в декабрьский праздничный период:
- 24 декабря: 10:00 – 18:00
- 25 декабря: 12:00 – 21:00
- 26 декабря: 10:00 – 21:00
- 31 декабря: 10:00 – 18:00
- 1 января: закрыто
Посетителям следует учитывать, что график работы отдельных торговых точек и услуг может отличаться от общего графика торгового центра (например, филиалы банков, Veselības Centrs 4, RIMI Hipermārkets).
В преддверии праздников ассортимент арендаторов торгового центра дополняют более 30 краткосрочных торговцев, обеспечивая широкий выбор подарков в разных ценовых категориях. Рождественская ярмарка подарков на 2-м этаже Spice, вокруг Большого атриума, будет работать до 28 декабря.