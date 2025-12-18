Покупки лучше не откладывать: в Spice предупредили о праздничном расписании и одном полностью закрытом дне

В преддверии праздников ассортимент арендаторов торгового центра дополняют более 30 краткосрочных торговцев, обеспечивая широкий выбор подарков в разных ценовых категориях. Рождественская ярмарка подарков на 2-м этаже Spice, вокруг Большого атриума, будет работать до 28 декабря.