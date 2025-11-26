Третий год подряд магазины Lidl не будут работать 1 января; время работы сокращено и на Рождество

Lidl - первый розничный торговец в Латвии, который с 1 января 2024 года ввёл практику закрывать магазины на Новый год. «Благополучие сотрудников - один из наших приоритетов, поэтому уже третий год подряд мы предоставляем им возможность отдохнуть в новогодние праздники. Таким образом мы не только заботимся об их благополучии, но и подтверждаем, что работники важны для нашего предприятия. Опираясь на опыт прошлых лет, мы видим, что наши клиенты относятся к этому шагу с пониманием планируют свои покупки своевременно. Мы рады, что наш пример вдохновил других участников отрасли», - сказала руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана.