Третий год подряд магазины Lidl не будут работать 1 января; время работы сокращено и на Рождество
Уже третий год подряд Lidl предоставляет всей команде предприятия возможность отдохнуть и встретить Новый год в кругу семьи и близких, поэтому все магазины Lidl 1 января 2026 года будут закрыты.
Сокращенный рабочий день будет и на Рождество, с 24 по 26 декабря, и в канун Нового года, 31 декабря. Информация о времени работы магазинов в праздничные дни будет размещена в магазинах, на сайте www.lidl.lv и в приложении Lidl Plus.
Lidl - первый розничный торговец в Латвии, который с 1 января 2024 года ввёл практику закрывать магазины на Новый год. «Благополучие сотрудников - один из наших приоритетов, поэтому уже третий год подряд мы предоставляем им возможность отдохнуть в новогодние праздники. Таким образом мы не только заботимся об их благополучии, но и подтверждаем, что работники важны для нашего предприятия. Опираясь на опыт прошлых лет, мы видим, что наши клиенты относятся к этому шагу с пониманием планируют свои покупки своевременно. Мы рады, что наш пример вдохновил других участников отрасли», - сказала руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана.
Время работы магазинов Lidl в праздничные дни
- 24 декабря - 07.30 – 18.00
- 25 декабря - 10.00 – 20.00
- 26 декабря - 09.00 – 21.00
- 31 декабря - 07.30 – 20.00
- 1 января - магазины закрыты