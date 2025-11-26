Третий год подряд магазины Lidl не будут работать 1 января; время работы сокращено и на Рождество
фото: пресс-фото
Lidl придерживается своих традиций.
В Латвии

Третий год подряд магазины Lidl не будут работать 1 января; время работы сокращено и на Рождество

Отдел новостей

Otkrito.lv

Уже третий год подряд Lidl предоставляет всей команде предприятия возможность отдохнуть и встретить Новый год в кругу семьи и близких, поэтому все магазины Lidl 1 января 2026 года будут закрыты.

Сокращенный рабочий день будет и на Рождество, с 24 по 26 декабря, и в канун Нового года, 31 декабря. Информация о времени работы магазинов в праздничные дни будет размещена в магазинах, на сайте www.lidl.lv и в приложении Lidl Plus.

Lidl - первый розничный торговец в Латвии, который с 1 января 2024 года ввёл практику закрывать магазины на Новый год. «Благополучие сотрудников - один из наших приоритетов, поэтому уже третий год подряд мы предоставляем им возможность отдохнуть в новогодние праздники. Таким образом мы не только заботимся об их благополучии, но и подтверждаем, что работники важны для нашего предприятия. Опираясь на опыт прошлых лет, мы видим, что наши клиенты относятся к этому шагу с пониманием планируют свои покупки своевременно. Мы рады, что наш пример вдохновил других участников отрасли», - сказала руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана.

Время работы магазинов Lidl в праздничные дни

  • 24 декабря - 07.30 – 18.00
  • 25 декабря - 10.00 – 20.00
  • 26 декабря - 09.00 – 21.00
  • 31 декабря - 07.30 – 20.00
  • 1 января - магазины закрыты

Темы

LidlMaximaНовый годДень рожденияРождествоOtkrito.lv

Другие сейчас читают