1 января в Maxima можно не идти - все магазины будут закрыты

«В праздничное время в центре нашего внимания — клиенты: мы заботимся о том, чтобы в магазинах Maxima они могли в одном месте найти всё необходимое для вкусных блюд и подарков близким по низким ценам. А также — наши коллеги: традиционно в праздничные и предпраздничные дни рабочее время магазинов значительно сокращается. Кроме того, учитывая положительные отзывы сотрудников в прошлом году, и в этом году мы приняли решение закрыть все магазины 1 января», — рассказала коммерческий директор Maxima Latvija Арта Тимермане.