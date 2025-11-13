1 января в Maxima можно не идти - все магазины будут закрыты
Сеть магазинов Maxima в Латвии объявила, что 1 января 2026 года все ее магазины будут закрыты. Компания продолжает традицию заботы о сотрудниках, предоставляя им возможность провести праздник с близкими.
В дополнение к уже установленной традиции сокращать рабочее время магазинов в предпраздничные дни, 1 января 2026 года все магазины Maxima в Латвии будут закрыты. Таким образом компания продолжает заботиться о благополучии своих сотрудников, предоставляя им возможность провести больше времени с близкими.
«Мы хотим, чтобы наша команда смогла отдохнуть и набраться сил для нового года. Призываем клиентов заранее позаботиться о праздничных покупках, чтобы спокойно насладиться праздниками вместе со своими родными», — говорится в сообщении компании.
«В праздничное время в центре нашего внимания — клиенты: мы заботимся о том, чтобы в магазинах Maxima они могли в одном месте найти всё необходимое для вкусных блюд и подарков близким по низким ценам. А также — наши коллеги: традиционно в праздничные и предпраздничные дни рабочее время магазинов значительно сокращается. Кроме того, учитывая положительные отзывы сотрудников в прошлом году, и в этом году мы приняли решение закрыть все магазины 1 января», — рассказала коммерческий директор Maxima Latvija Арта Тимермане.
Чтобы облегчить подготовку жителей к праздникам, Maxima в праздничный период предложит специальные выгодные акции, позволяющие сэкономить при покупке как продуктов питания, так и других товаров, необходимых для дома и праздников.
Для того чтобы всё успеть вовремя, компания просит учитывать изменения в графике работы: 24, 25 и 31 декабря магазины будут работать сокращённое время, 26 декабря — как обычно, а 1 января все магазины будут закрыты.
Подробная информация о графике работы будет размещена у входа в каждый магазин и вскоре появится на сайте www.maxima.lv.