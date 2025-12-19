ФОТО: в Риге снова побывал легендарный грузовик Coca-Cola, но ажиотаж заметно стих

«Мы искренне рады большому интересу посетителей и той душевной атмосфере, которая царила на протяжении всего вечера. Возвращение легендарного грузовика Coca-Cola в Латвию подтверждает: каждый может пробудить в себе праздничный дух, а именно совместные моменты делают это время особенным. В этом году кампания "Atmodini sevi svetku garu" ("Пробуди в себе праздничный дух") приглашает на минуту остановиться, забыть предпраздничную спешку и насладиться теплыми, неспешными моментами вместе. Она побуждает ценить простые вещи — общие разговоры, искренность и заботу о других, ведь именно такие моменты создают настоящую праздничную атмосферу. Нашей целью было создать рождественскую магию и объединить людей, напомнив о подлинном смысле праздников», — подчеркивает руководитель по коммуникациям Coca-Cola в странах Балтии Лийс Лепик.