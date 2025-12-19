Легендарный грузовик Coca-Cola в Риге (2025)
ФОТО: в Риге снова побывал легендарный грузовик Coca-Cola, но ажиотаж заметно стих
18 декабря в Риге вновь засиял легендарный рождественский грузовик Coca-Cola, наполнив Международный выставочный центр на Кипсале светом, музыкой и ощущением праздничного чуда. Однако если в декабре прошлого года возле торгового центра Akropole вокруг грузовика в течение всех четырех часов стояли толпы, была давка за возможностью попасть внутрь и получить бесплатную баночку колы, то в этом году событие прошло заметно спокойнее.
Мероприятие на Кипсале собрало тысячи посетителей, но атмосфера была гораздо более организованной: больших толп и плотной давки, как год назад, не наблюдалось. Очередь сохранялась главным образом на вход внутрь грузовика, а в остальном пространство оставалось свободным для гостей, которые могли рассмотреть легендарную машину снаружи и изнутри, сделать фотографии и поучаствовать в интерактивных мероприятиях.
Такой ажиотаж был в 2024 году:
@otkrito.lv В Риге легендарный грузовик #CocaCola! Ажиотаж огромен! #riga #Латвия #otkritolv #shorts #christmas #рига #latvia #akropole ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv
Одной из главных точек притяжения снова стала игровая зона: посетители могли принять участие в виртуальной активности и ловить баночки Coca-Cola. На LED-экране, размещенном на борту грузовика, гости оставляли пожелания и слова благодарности. Всего за время мероприятия было отправлено 419 праздничных открыток.
@otkrito.lv 18 декабря на Кипсале можно было посмотреть снаружи и внутри грузовик из рекламы #cocacola ❄️ #латвия #рига #cocacolatruck #кипсала ♬ Christmas song "Let's decorate" - 3KTrack
«Мы искренне рады большому интересу посетителей и той душевной атмосфере, которая царила на протяжении всего вечера. Возвращение легендарного грузовика Coca-Cola в Латвию подтверждает: каждый может пробудить в себе праздничный дух, а именно совместные моменты делают это время особенным. В этом году кампания "Atmodini sevi svetku garu" ("Пробуди в себе праздничный дух") приглашает на минуту остановиться, забыть предпраздничную спешку и насладиться теплыми, неспешными моментами вместе. Она побуждает ценить простые вещи — общие разговоры, искренность и заботу о других, ведь именно такие моменты создают настоящую праздничную атмосферу. Нашей целью было создать рождественскую магию и объединить людей, напомнив о подлинном смысле праздников», — подчеркивает руководитель по коммуникациям Coca-Cola в странах Балтии Лийс Лепик.
В течение вечера посетителей также приглашали поддержать организацию biedriba Zelsirdibas misija Dzivibas ediens (миссия милосердия «Пища жизни»), сдавая пустую тару от напитков в специальный таромат для пожертвований. Coca-Cola превратит каждую возвращенную во время мероприятия депозитную упаковку в один горячий обед для людей, оказавшихся в трудной ситуации. По итогам вечера было пожертвовано почти 100 обедов.
Отдельно отмечается, что благотворительная часть кампании не ограничивается одним событием: 12 декабря сотрудники Coca-Cola HBC Latvia участвовали в волонтерской работе на кухне организации, помогая упаковывать продукты и участвуя в раздаче еды. Компания также поддерживает объединение пожертвованиями напитков в течение всего года.
Рождественский грузовик Coca-Cola имеет длину 18,6 метра, ширину около 2,5 метра и весит более 19 тонн. Уже почти 30 лет он создает праздничное настроение по всему миру — с тех пор, как впервые появился в телевизионной рекламе в середине 1990-х годов. После визитов в Литву и Латвию грузовик завершит праздничный тур в Эстонии.