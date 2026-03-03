Партии "За стабильность" грозит приостановка деятельности через суд
Генеральная прокуратура намерена обратиться в суд с требованием приостановить деятельность партии «За стабильность», поскольку выявленные нарушения, по мнению ведомства, не были устранены.
Генеральная прокуратура обратится в суд с требованием приостановить деятельность партии "За стабильность", сообщил во вторник в интервью TV3 генеральный прокурор Арминс Мейстерс. Прокуратура обратится в суд с требованием приостановить деятельность партии, чтобы уже суд обязал партию принять меры по восстановлению законности. Если требования суда не будут выполнены, деятельность партии будет прекращена.
Генеральный прокурор сообщил, что после получения ответа "За стабильность" учреждение повторно проанализировало обстоятельства дела, и Генеральная прокуратура по-прежнему считает, что ее мнение является обоснованным.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила расследование соответствия деятельности "За стабильность" требованиям закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения запретов, установленных законом. Согласно закону, партии запрещено действовать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, вносить или распространять предложения по насильственному изменению строя латвийского или других демократических государств, а также призывать к несоблюдению закона.
Партии было предписано до 7 февраля устранить нарушения, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях, а также пересмотреть свои социальные сети на предмет соответствия действующему законодательству о деятельности политических партий. Прокуратура призвала партию принять меры для того, чтобы в будущем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.
Лидер партии "За стабильность" Алексей Росликов заявил агентству LETA, что предупреждение Генпрокуратуры в адрес партии - это сведение счетов. Политик утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка. В ответ на предупреждение Генпрокуратуры Росликов заявил представителям СМИ, что партия не будет выполнять требования, изложенные в предупреждении, и готова к решению о роспуске, против которого готова судиться.