"Мне положено бесплатно, но мест нет": честный рассказ онкопациентки о лечении в Латвии

Общаясь с Национальной службой здравоохранения, она убедилась: формально все работает правильно. «Они прекрасно знают, как все должно быть по закону, но в жизни все иначе», — пишет она. Онкоконсультант может искать свободные места только в рамках своей больницы и партнерских учреждений. Сам пациент — не ограничен ничем, кроме собственного ресурса. «Я сама могу целый день сидеть за компьютером с телефоном и найти место в другом городе, в частной клинике».