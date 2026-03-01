Марек Сеглиньш о крахе Народной партии: высокомерие, конфликт с Вике-Фрейбергой и политическая усталость

Несмотря на пережитый крах, Сеглиньш подчеркивает, что в свое время Народная партия была одной из самых сильных и хорошо организованных политических структур в Латвии. Ее фундаментом были национально-консервативные ценности, объединявшие тысячи людей, в том числе активную молодежную организацию. Министры партии были обязаны регулярно посещать региональные отделения и разъяснять свои решения, что свидетельствовало о серьезном подходе к внутренней жизни партии — практике, которая сегодня встречается все реже.