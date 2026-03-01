Марек Сеглиньш о крахе Народной партии: высокомерие, конфликт с Вике-Фрейбергой и политическая усталость
Бывший лидер Народной партии Марек Сеглиньш признал стратегические ошибки своей политической силы — испорченные отношения с президентом, высокомерие и усталость от власти, которые ускорили падение одной из самых влиятельных партий Латвии.
В интервью цикла «Латвия 2035» бывший председатель Народной партии Марек Сеглиньш, неоднократно занимавший пост министра внутренних дел, подвел итоги деятельности своей политической силы и признал: время у власти принесло не только достижения, но и роковые ошибки.
Одной из стратегических ошибок он назвал неспособность сохранить конструктивный диалог с тогдашним президентом Вайра Вике-Фрейберга. По его мнению, партия не должна была допустить ситуации, при которой столь влиятельная фигура стала публичным оппонентом, поскольку ее авторитет и критика существенно повлияли на общественное мнение.
Высокомерие и политическая усталость
Сеглиньш признает, что длительное пребывание у власти породило у членов партии признаки самоуверенности и великодержавности, что отражалось как в общении с обществом, так и в политических решениях.
«Мне кажется, стратегической ошибкой было стремление любой ценой продавить каждое решение. Была группа людей, считавших, что настоящие народники могут “пробить” что угодно. На мой взгляд, это ошибка. Не все нужно продавливать. Иногда стоит взять паузу, обсудить с союзниками, возможно, на время отступить…»
Закат партии ускорило и внутреннее истощение — среди членов нарастала усталость. В последние годы деятельности Народная партия подвергалась шквалу критики и обвинялась почти во всех проблемах страны. Сеглиньш не скрывает, что постоянные атаки и негативный имидж делали эмоционально тяжелым даже для самых лояльных членов представлять эту политическую силу, что ослабляло ее единство и боевой дух.
Методы конкурентов и феномен «Единства»
По мнению Сеглиньша, упадку Народной партии и «Латвийского пути» способствовало и умение конкурентов, особенно «Нового времени», успешно перекладывать ответственность за неудачи на правящие партии.
Он отмечает, что партия Vienotība сумела политически мастерски удержаться у власти с 2009 года, даже после тяжелых поражений на выборах сохраняя пост премьер-министра и другие важные позиции. Сеглиньш сравнивает это с искусной «политической шахматной партией», позволившей этой силе пережить турбулентность, которая уничтожила прежних политических гигантов.
Сравнивая разные подходы партий, Сеглиньш указывает на современную тенденцию строить политический образ на противопоставлениях. По его наблюдению, национально-консервативные силы и партии русскоязычных избирателей в определенной степени взаимозависимы, поскольку каждой из них необходим оппонент, чтобы объяснить избирателям, за что ведется борьба и какие «страшные проблемы» предстоит решить.
Несмотря на пережитый крах, Сеглиньш подчеркивает, что в свое время Народная партия была одной из самых сильных и хорошо организованных политических структур в Латвии. Ее фундаментом были национально-консервативные ценности, объединявшие тысячи людей, в том числе активную молодежную организацию. Министры партии были обязаны регулярно посещать региональные отделения и разъяснять свои решения, что свидетельствовало о серьезном подходе к внутренней жизни партии — практике, которая сегодня встречается все реже.